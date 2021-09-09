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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تلاميذ التجريبى كعب داير.. الأطفال في سكة سفر يوميا وأولياء الأمور يستغيثون بـ الغردقة

المدارس التجريبية
المدارس التجريبية -صورة ارشيفية

تشهد مدينة الغردقة سنويا أزمة بسبب الشروط التى وضعتها المدارس التجريبية لنقل التلاميذ من مدرسة الى أخرى بمدينة الغردقة ،فتجاهل شرط العامل الجغرافى قرب المدرسة للسكن أو جمع التلاميذ الاشقاء فى مكان واحد يتسبب فى معاناة لم تتوقف حتى الأن ورغم تقدم أولياء الأمور بأكثر من شكوى للوصل الى حل على مدار السنوات الماضية ألا أن المشكلة تزداد سوء من عام لأخر وتزداد الحالات التى تعانى.

تقول ولاء م ولية أمر أن لها بنت فى مدرسة الجونة والتى تبعد عن مدينة الغردقة مايزيد عن 30كم تقطعها الطفلة يوميا وباقى أشقائها فى مدارس أخرى ورغم تقدمها بطلبات كثيرة للوصول الى حل فى تلك المشكلة إلا أن الموقف مازال كما هو والمعاناة مستمرة وأضافت نناشد المسئولين بالتدخل العاجل لحل هذه الازمة التي يعاني منها الكثير من أهالي مدينة الغردقة، وذلك رأفتا ورحمتا بأبنائهم الطلاب وأولياء الأمور.

 

وتابع عادل حسن أن لدية بنتين كانوا فى مدارس انترناشونال ولكن مع ضيق الحال بسبب أزمة كورنا وتأثيرها على السياحة انخفض دخله بشكل كبير مما اضطره للمحاولة نقل بناته من الخاص للتجريبى ولكن لم يستجد أحد لمطلبه أول يحل مشكلته .

 

"إكرام ع" ، ولي أمر طالبة "معاقة" ، قالت :"إدارة الغردقة لم ترحم اعاقتى ولم تنظر إلى حالتي الصحية في التوزيع الجغرافي "، مؤكدة أن بنتها عمرها 5 سنوات- تم توزيع الابنة على مدرسة جوهرة التجريبية في منطقة الأحياء ، مع العلم أنني لم اطلب هذه المدرسة في رغباتى ، لافتة إلى أن المدرسة التي تم توزيعها عليها تبعد ما يقرب من 10 إلى 15 كيلومترًا من محل إقامتها ، وأن يستغرق الوصول إلى هذه المدرسة مواصلتين ، مما يجعل الذهاب والعودة يوميًا مع ابنتها من وإلى المدرسة امر صعب بسبب الظروف الصحية.

تشكل لجنة لدراسة  الحالات الإنسانية

ويقترح عادل محمدى ولى أمر أن تشكل لجنة لدراسة مثل هذه الحالات الانسانية ووضع التوزيع الجغرافى وقرب المدارس للتلاميذ ولم شمل الأسر والاخوات فى مدرسة واحدة الامر الذى سيساعد فى حل تلك المشكلة مع الوضع فى الاعتبار إنشاء مدارس تجريبية لاستيعاب الكثافة السكانية بالغردقة.

 

فيما أكد مصدر بمديرية التربية والتعليم :"شروط المدارس التجريبى التى تخص القبول والنقل وضعتها وزارة التربية والتعليم  نلتزم بها وسنلتزم بأى قرار يصدر من القيادات التعليمية بالبحر الأحمر ".

 

الغردقة العامل الجغرافى المدارس التجريبية مدرسة الجونة التوزيع الجغرافي

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