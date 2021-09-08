البابا تواضروس يلقي عظته الأسبوعية من المقر البابوي دون حضور شعبي

القى البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية عظته الأسبوعية مساء اليوم من المقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية دون حضور شعبي بسبب الظروف الخاصة بفيروس كورونا.

وقدم قداسة البابا تواضروس الثاني - خلال عظته التى تم نقلها عبر القنوات الفضائية المسيحية والصفحة الرسمية للمتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية - التهنئة للشعب القبطي بمناسبة السنة القبطية الجديدة، وهى كل أشهرها 30 يوما ويضاف إليها شهر نسي وهو الشهر الثالث عشر، لافتا إلى أن كل الاعياد الكنسية قائمة على التقويم القبطي، والكنيسة يوميا تقرأ تاريخ اليوم من خلال كتاب السنكسار، وهى أيام فرح للكنيسة وتحتفل الكنيسة بعيد الصليب في 17 توت وهو أول الأعياد في السنة القبطية.