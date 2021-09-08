عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

البابا تواضروس يلقي عظته الأسبوعية من المقر البابوي دون حضور شعبي

البابا تواضروس
البابا تواضروس

القى البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية عظته الأسبوعية مساء اليوم من المقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية دون حضور شعبي بسبب الظروف الخاصة بفيروس كورونا.
وقدم قداسة البابا تواضروس الثاني - خلال عظته التى تم نقلها عبر القنوات الفضائية المسيحية والصفحة الرسمية للمتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية - التهنئة للشعب القبطي بمناسبة السنة القبطية الجديدة، وهى كل أشهرها 30 يوما ويضاف إليها شهر نسي وهو الشهر الثالث عشر، لافتا إلى أن كل الاعياد الكنسية قائمة على التقويم القبطي، والكنيسة يوميا تقرأ تاريخ اليوم من خلال كتاب السنكسار، وهى أيام فرح للكنيسة وتحتفل الكنيسة بعيد الصليب في 17 توت وهو أول الأعياد في السنة القبطية. 

البابا تواضروس بطريرك الكرازة المرقسية المقر البابوي بالكاتدرائية كورونا البابا

ترشيحاتنا

TCL تطلق رسميا هاتفها الأحدث بتقنية 5G وسعر منخفض.. تفاصيل

مشهد مقزز داخل استاد يثير استياء رواد السوشيال ميديا.. تفاصيل

لعشاق القوة.. أسعار دودج دورانجو موديل 2021 في السعودية

لويس ميكيسوني ينتظم في تدريبات الأهلي غدًا

رياضة النواب تطالب بدعم المنتخب واللاعبين للوصول إلى كأس العالم

أحمد حمودي يقرر الرحيل عن بيراميدز

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زيادة 15%.. مفآجات بالجملة لـ أصحاب المعاشات والموظفين بالقانون الجديد

السجن 10 سنوات لكابتن كرة شهير بتهمة هتك عرض لاعب

3 شروط لإخلاء المستأجرين في قانون الإيجارات القديم.. تعرف عليها

ظهور نتيجة الدور الثاني للدبلومات الفنية 2021 خلال ساعات

خالد الجندي يفجر مفاجأة عن فتوى غشاء البكارة .. فيديو

محمد صلاح مهدد بالغياب عن مباراتى مصر أمام ليبيا بتصفيات المونديال

مفاجأة جديدة بشأن متورطين في هروب الأسرى الفلسطينيين من سجن جلبوع

اعتراض على التوأم.. أحمد موسى يكشف مفاجأة مدوية عن تعيين المدير الفني للمنتخب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

3 طائرات عسكرية مصرية تحمل مساعدات إنسانية عاجلة للسودان

تفوق مصري| ختام فعاليات المباريات الحربية بروسيا والصين.. فيديو

طريقة تفريز عجينة البيتزا .. ووصفات متعددة لتحضيرها في المنزل

القومي للحضارة يستقبل خالدة بوزار الأمين العام المساعد للأمم المتحدة.. صور

فيديو

فيديو جراف.. ماذا قال الرئيس السيسي في منتدى مصر للتعاون الدولي

حلمها تعديل الرواتب.. معلومات عن دينا أيمن أول مديرة مصرية في مايكروسوفت

3 طائرات عسكرية مصرية تحمل مساعدات إنسانية عاجلة للسودان

تفوق مصري| ختام فعاليات المباريات الحربية بروسيا والصين.. فيديو

المزيد

ساحة رأي

عمر عاقيل يكتب: مؤشر السقوط

د. محمود جلال يكتب: ريادة الدول في مؤشر الابتكار العالمي (15)

د. دعاء بيرو تكتب: فن التعامل مع الزوج كثير الانتقاد 

جمال قرين يكتب: منظومة التأمين الصحى الجديدة بإسنا

ليلى موسي تكتب: درعا.. العودة إلى المربع الأول

إسلام عوض يكتب: الرئيس السيسي يدخل التاريخ من باب «الجمهورية الجديدة»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: أصول اشتباك القاعده مع الطلبان (2)

مروة لطفي

الكراسي الموسيقية

شريف سمير

حساب «جماعة البدرى» المفتوح!

محمد نوار

العمى!

د.محمود بكري

معركة الوعي (3)

مني أحمد

أفغانستان بين الماضي والحاضر

ريهام مازن

إطلالة راديو الأهرام !!!

إبراهيم النجار

واشنطن.. ماذا بعد الهزيمة؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ