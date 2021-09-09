كنت مفاجأة البطولة..محمود صبري يروي تفاصيل حصوله على فضية رفع الأثقال بطوكيو

كشف البطل محمود صبري الحاصل على فضية رفع الأثقال بطوكيو، عن الظروف التي قابلته وفترة إصابته بفيروس كورونا، قائلا: الكل تعرض لظروف مختلفة ولكن أزمة فيروس كورونا كانت أصعب أزمة"، متابعا: فور حدوث الأزمة توقفنا عن التدريب لمدة 9 أشهر.



وأكمل “محمود صبري” خلال حواره ببرنامج “مساء دي إم سي” المذاع على قناة “دي إم سي”، : أصيبت بـ كورونا لمدة شهر تقريبا، متابعا: بدأت التجهيز مرة أخرى للأولمبياد بعد التعافي من كورونا.



وتابع:" أنا كنت مفاجأة البطولة ولم أكن اتوقع أن احصل على ميدالية في البطولة"، مسترسلا: تلك الدورة هي الأولى لي في تاريخي.

وأضاف لم أكن أتوقع أن احصل على ميدالية، متابعا:" أنا كنت رايح وأنا عارف أني هبقى مركز خامس بس".