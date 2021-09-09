أسامة فيصل: خرجت من الزمالك للإعارة لأعود رقم 1

أكد أسامة فيصل لاعب الزمالك المُعار إلى فريق البنك الأهلي، أنه قرر الرحيل عن القلعة البيضاء من أجل العودة ليكون رقم واحد في الفريق.

ونجحت إدارة البنك الأهلي برئاسة اللواء أشرف نصار، في ضم أسامة فيصل لاعب الزمالك، لمدة موسم على سبيل الإعارة.

وقال فيصل خلال تصريحات عبر برنامج "زملكاوي" على قناة الزمالك: "خرجت من النادي على سبيل الإعارة لكي أعود رقم واحد في الفريق".

وتابع: "كنت أحتاج إلى هذه الخطوة أولًا من أجل الحصول على خبرات ومساعدة نادي البنك الأهلي، وثانيًا لأعود بعدها إلى الزمالك وألعب بشكل مستمر وأكون رقم واحد في الفريق".

وأتم: "كان اختيارًا صحيحًا من محمود شبانة بانضمامه للزمالك، وهو إضافة قوية للفريق مع محمود الونش".