شاهد.. احتفال الحضري مع ابنته عقب توليه مدرب حراس مرمى منتخب مصر

حرصت شهد، ابنة عصام الحضري، على الاحتفال رفقة والدها، بعد توليه مهمة مدرب حراس المرمى الجديد بجهاز المنتخب المصري، بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش، الذي تولى المهمة بشكل رسمي خلفا لحسام البدري.

وأعلن اتحاد الكرة توجيه الشكر لحسام البدري يوم الإثنين الماضي بسبب سوء النتائج، رفقة المنتخب الوطني في تصفيات كأس العالم 2022.

ونشرت شهد فيديو عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «انستجرام»، رفقة والدها، وهما يحتفلون بـ«الشماريخ»، بعد تواجد والدها رفقة كارلوس كيروش، وكتبت قائلة: «ألف ألف مبروك يا سد يا عالي، ودايما من نجاح إلى نجاح، ومفرح قلوبنا يا أحسن مدرب حراس مرمى، وربنا يخليك لينا».

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