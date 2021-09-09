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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

هنادي مهني تنشر كواليس الحلقة الأخيرة من حكاية كدبة كبيرة

احمد زاهر بصحبة هنادي
احمد زاهر بصحبة هنادي مهني

نشرت الفنانة هنادي مهني صور جديدة من كواليس الحلقة الأخيرة، لحكاية كدبة كبيرة من مسلسل “ورا كل باب”، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”.

 

وظهرت هنادي مهني في صور متعددة من كواليس الحلقة الأخيرة من حكاية كدبة كبيرة من مسلسل ورا كل باب، بصحبة طاقم العمل ومنهم الفنان أحمد زاهر.

 

وعلقت هنادي مهني علي الصور، كاتبة: “هيوحشني يحيي وبطة، يارب المسلسل يكون عاجبكوا وشكرا لكل الناس اللي كانوا في المسلسل”.

 

وأكملت هنادي مهني: “اشتغلت مع اشطر وامهر ممثل أحمد زاهر، شكرًا علي كل حاجة، اشوفكم جميعًا في شخصية جديدة قريبًا”.

 

ويجسد زاهر ضمن أحداث العمل دور رجل يدعى "يحيى أبو المجد"، ويشاركه فى بطولة العمل عماد رشاد وعدد آخر كبير من الفنانين، إخراج سميح النقاش.


ويناقش حكاية "كدبة كبيرة" من المسلسل، حكايات تريندات السوشيال ميديا والمشاهير والبلوجر للشباب الغير العاملين وعن الشباب الذين يبخثونزعن الشهرة، وتعتبر السوشيال ميديا هى العامل الوحيد لجلب الأموال وتحقيق أهدافهم.

 

الفنانة هنادي مهني هنادي مهني الحلقة الأخيرة حكاية كدبة كبيرة كدبة كبيرة مسلسل “ورا كل باب” ورا كل باب

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