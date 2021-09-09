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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

أمين قوى عاملة البرلمان: تحويل مصر لـ منطقة لوجستية خطوة ممتازة للارتقاء بجودة المنتج المصري

عبد الفتاح يحيي،
عبد الفتاح يحيي، أمين سر لجنة القوى العاملة بمجلس النواب

قال النائب عبد الفتاح يحيى، أمين سر لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن التوجيهات الصادرة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن تسريع وحوكمة وتيرة العمل بالمشروع القومي لتحديث وميكنة منظومة الإدارة الجمركية، تهدف إلى تحويل مصر إلى منطقة لوجستية عالمية متطورة، ترتكز فلسفتها على التوظيف الأمثل للتكنولوجيا الحديثة، من خلال  تعظيم الاستفادة من الموقع الجغرافى المتفرد، وتسهيل حركة التجارة الداخلية والخارجية.

 

وأضاف "يحيى"، فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي،  رئيس الوزراء، بشأن العمل على بذل  الجهود  للارتقاء بجودة المنتج المصري للمنافسة في الأسواق العالمية، جاء نتيجة لـ تحديث الماكينات وتطويرها، علاوة على جهود القيادة السياسية المضنية فى ميكنة جميع مؤسسات الدولة، وجميع الإجراءات المتعلقة بالضرائب والجمارك.

 

وأكد أمين قوى عاملة البرلمان أن مصر انتهجت منظومة عالمية متطورة أدت إلى تقليص الوقت، وتوفير مبالغ طائلة كانت تهدر دون فائدة، مشيرا إلى أن تصريحات الرئيس السيسي الأخيرة خلال تفقده ميناء الإسكندرية البحري، أكدت جودة المنتج المصري، الأمر الذي يسهم فى فتح آفاق عالمية للتصدير أمام المنتجات المصرية فى كبرى الأسواق.

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رئيس الوزراء يتابع مشروعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالعاصمة الإدارية

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رئيس الوزراء: نسعى للارتقاء بجودة المنتج المصري للمنافسة في الأسواق العالمية

 

جدير بالذكر أن استقبل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أمس الأربعاء، جيفري شلاجينهوف، نائب السكرتير العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية "OECD"، ووفد المنظمة المرافق له، وحضر اللقاء الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، والدكتور أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والسفير عمر أبو عيش، مساعد وزير الخارجية للشئون الاقتصادية.


واستهل الدكتور مصطفى مدبولي اللقاء بالترحيب بنائب السكرتير العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، معرباً عن تقديره لمشاركته في اجتماعات منتدى "مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي". 

 

وقال إن الفترة الماضية شهدت سلسلة من اللقاءات مع المنظمة في إطار صياغة برنامج قُطري يربط بين مصر ومنظمة الـتعاون الاقتصادي والتنمية، من أجل وضع إطار لتنسيق مجالات التعاون المختلفة ذات الأولوية للحكومة المصرية.


وأضاف رئيس الوزراء أن مصر تسعى من خلال هذا التعاون إلى تعظيم الاستفادة من التجارب الناجحة، كما تسعى إلى تطبيق معايير التصدير التي أقرتها المنظمة على منتجات الدول الأعضاء للارتقاء بجودة المنتج المصري، ليكون قادراً على المنافسة في الأسواق العالمية.


من جانبه، أعرب جيفري شلاجينهوف، عن سعادته لتواجده للمرة الأولى في مصر، وتقدم بالشكر لأعضاء الحكومة المصرية على عملهم وتعاونهم الجاد مع المنظمة من أجل صياغة البرنامج القُطري، معرباً في هذا الصدد عن تطلعه للتوقيع على البروتوكول الخاص بالبرنامج القطري في المستقبل القريب.


من ناحيتها، استعرضت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الجهود المبذولة خلال العامين الماضيين لصياغة البرنامج القطري، مشيرة إلى المناقشات والحوارات الموسعة التي جرت بشأنه مع مختلف الوزارات، والأكاديميين، والمجتمع المدني، وكافة الشركاء الآخرين، فضلاً عن المناقشات التي تمت مع سفراء الدول أعضاء المنظمة، والتي عكست دعمهم الكامل لمصر.


وأضافت الدكتورة هالة السعيد أن محاور هذا البرنامج تتماشي مع عناصر الإصلاح الهيكلي الذي أقرته الحكومة المصرية في إبريل الماضي، مؤكدة أن الأطراف المعنية في مصر تعمل بجدية مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية للتوقيع على هذا البرنامج في أقرب فرصة ممكنة.


في السياق ذاته، أشارت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إلى التعاون المثمر مع المنظمة، ودعمها المستمر لمصر، لا سيما فيما يتعلق بتعزيز آليات التعاون الدولي والتمويل الإنمائي للتوافق مع أهداف التنمية المستدامة 2030.

عبد الفتاح يحيي لجنة القوى العاملة مجلس النواب منظومة الإدارة الجمركية مجلس الوزراء مصطفى مدبولي ميناء الإسكندرية البحرى

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