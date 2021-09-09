في يوم عيد الفلاح.. الإفتاء: بغرسه وزرعه وعمله تجرى له الصدقة

توجهت دار الإفتاء المصرية بالتهنئة إلى الفلاح المصري في يوم عيد الفلاح، موضحة أنه ساهم في بناء الحضارة عبر التاريخ.

وتقدمت دار الإفتاء بخالص الشكر والتهنئة بالفلاح المصري، ونبشِّره بالبشرى النبوية الكريمة -التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين- بأنه بغرسه وزرعه وعمله الدءوب الذي يأكل منه الإنسان والحيوان تُجرى له الصدقة، ويُجزل الثواب، وتتحقق على يديه الحياة والعمران.



يحتفل فلاحو مصر يوم الخميس المقبل الموافق التاسع من سبتمبر بالعيد التاسع والستين للفلاح المصري، باعتباره اليوم الذي شهد صدور قانون الإصلاح الزراعي عام 1952، عقب قيام ثورة 23 يوليو.

