عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

أعطاني أبي الذهب بعد وفاة أمي فما الحكم؟ ..الإفتاء تجيز بشرط

ذهب الأم
ذهب الأم

حكم ذهب الأم المتوفاة.. ورد إلى دار الإفتاء من خلال البث المباشر بصفحة التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، سؤالاً تقول صاحبته: توفيت أمي وتركت ذهباً وأموالاً، فأعطاني أبي وأخي الذهب ثم قسمت الأموال فما حكم ذلك؟

حكم ذهب الأم المتوفاة

وقال الدكتور محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء، إذا مات الإنسان، فإن كل ممتلكاته أصبحت تركة توزع على الورثة حسب الأنصبة الشرعية من ثمن وربع وثلث.. إلخ، موضحاً أنه لو أصحاب تلك الحقوق تراضوا فيما بينهم في جزء سواء كان ذهباً أو عقاراً أو غيره من الأشياء لأخت أو أخ لم يتزوج، هو من باب الهبة ولا شيء فيه.

واستشهد "شلبي" بما جاء في قوله تعالي: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا﴾، وقولي النبي صلى الله عليه وسلم: " لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه".

حكم الذهب الذي أهداه الأولاد لأمهم 

قالت دار الإفتاء، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، إن إهداء الأولاد الذهب لأمهم أصبح ملكًا لها ومن متعلقاتها الشخصية، وجميع متعلقات المتوفاة الشخصية- سواء أكانت ذهبًا أُهدي إليها من أولادها أم من غيرهم أم غير ذلك- ملكٌ لها وتركةٌ عنها تقسم على ورثتها الشرعيين كل حسب نصيبه.

ذهب الأم بعد الوفاة للإناث أم للذكور؟ دار الإفتاء تجيب

هل ذهب الأم المتوفاة للبنات فقط ؟ .. الإفتاء تجيب

حكم منع المرأة من الميراث

وقال الشيخ أحمد ممدوح، مدير إدارة الأبحاث الشرعية، وأمين الفتوى بدار الإفتاء، إن منع المرأة من الميراث حرام شرعًا، منوهًا بأن المرأة لها ذمة مالية مستقلة سواء كانت بنتًا أو زوجة أو أختًا.

واستشهد "ممدوح" بقول حديث النبى -صلى الله عليه وسلم-«كُلُّ أَحَدٍ أَحَقُّ بِكَسْبِهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ»، موضحاً أن العرف لا يتناقض مع الشرع، إلا إذا كان مخالفًا للشريعة مستدلا بقوله -تعالى-: «خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ» ويسمى بذلك عرفًا فاسدًا.

وأضاف: أنه إذا كان عرف المكان يتناقض مع الشرع «فليذهب إلى الجحيم»، حتى ولو أخذ بسيف الحياء، فما أخذ بسيف الحياء فهو حرام، منبهاً على أن القانون أصبح حادًا وصارمًا فى حالة أكل الميراث، ومن يحجب الميراث أو يحجب أوراقًا تفيد بذلك فإنه يعاقب عقوبة شديدة.

الذهب الإفتاء حكم ذهب الأم المتوفاة الميراث تركت

ترشيحاتنا

قرار كويتي عاجل يهم أصحاب الـ 60 عاما بشأن تجديد الإقامة

شلل مؤقت|الأدوية الأوروبية تحذر: متلازمة جوليان بار عرض جانبي لـ لقاح أسترازينكا

الرئيس الفرنسي يودع "بولموندو" كنز الدولة الوطني إلى مثواه الأخير

بمناسبة عيده اليوم.. مزايا عديدة للفلاح المصري في قانون الري الجديد

اتحاد الكرة يعتمد التشكيل الكامل لـ جهاز المنتخب الوطني

وزير الأوقاف: الدول الراعية للإرهاب تمثل الخطر الأكبر على الأمن العالمي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

طلب عاجل من حسام البدري بعد انتهاء مهمته مع منتخب مصر

أحمد موسى يتصدر تويتر بـ 7 هاشتاجات.. ومغردون: رقم مشاهدة تاريخي

زيادة المعاشات 15% الأبرز.. كل ما تريد معرفته عن قانون التأمينات والمعاشات الجديد

الاتحاد الإنجليزي يغرم لاعبي تشيلسي بسبب محمد صلاح

رضا عبد العال يفتح النار على اتحاد الكرة بسبب مدرب المنتخب

قرار عاجل من رئيس وزراء إسرائيل بسبب هروب الأسرى من سجن جلبوع

عاصفة ترابية تضرب هذه المحافظة

تعرف على وجهة مروان محسن عقب رحيله عن الأهلي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دقة ومهارة عالية في ختام التدريب البحرى المصرى الإماراتى "زايد - 3"

بناءً على توجيهات الرئيس| مجمع الجلاء الطبى يستقبل الطالبة منه الله هشام

نصب واعتراف وغرامة 10 ألاف جنيه.. حكاية سمكرية البني آدمين أجدع بنت في مصر

تهديد واحتجاز وتحرك أمني .. حكاية البلوجر إيفون نبيل مع زوجها النرجسي

فيديو

فيديوجراف|كانوا في الدور الأخير.. انهيار عقار شبرا الخيمة ووفاة 4 أشخاص

دقة ومهارة عالية في ختام التدريب البحرى المصرى الإماراتى "زايد - 3"

بناءً على توجيهات الرئيس| مجمع الجلاء الطبى يستقبل الطالبة منه الله هشام

صابونة لبن الحمير.. أحدث صيحات التجميل للحماية من التجاعيد و بتنور البشرة

المزيد

ساحة رأي

مصطفى الشيمى يكتب: «فى موقف بنها»

سعد الفقي يكتب: دكتوراه للبيع

إسراء حامد تكتب: خاطر المصريين

عبد المعطى أحمد يكتب: «كوم الناضورة».. كنز الجمال المنسى!

عمر عاقيل يكتب: مؤشر السقوط

د. محمود جلال يكتب: ريادة الدول في مؤشر الابتكار العالمي (15)

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إسلام كمال

الرجم المعنوى!

أحمد فرغلى رضوان

زفة خالد يوسف النخباوية!

د.احمد فخرى

المزاج الإيجابي والمزاج السلبي

بهجت العبيدي

الإنسان الهجين .. ما بعد الإنسان العاقل!

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: أصول اشتباك القاعده مع الطلبان (2)

مروة لطفي

الكراسي الموسيقية

شريف سمير

حساب «جماعة البدرى» المفتوح!

محمد نوار

العمى!

اﻟﻤﺰﻳﺪ