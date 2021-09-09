عابد عناني: استحضرت شخصية الضابط المنشق في الاختيار من زملائه

قال الفنان عابد عناني، إنه قام بتصوير مشهد الواحات في مسلسل "الاختيار" في الصحراء في أحد الخيام على عدة أيام ، ولم يكن هناك أي "تأفف" من هذه الظروف الصعبة، و"الناس كلها كانت فرحانة في هذا العمل الذي يوثق بطولات القوات المسلحة".

وتابع "عابد عناني"، خلال حواره مع الإعلاميات هاجر الشرنوبي، وياسمين فهمي، وشيماء السباعي، ببرنامج "3 ستات"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، أنه قام بتصوير مسلسل "الاختيار" بعد أن قرأ 18 حلقة، وكان يعلم الكثير من المفاجآت المخفية عن الناس.



وأضاف عابد عناني" أنه استحضر شخصية الضابط المنشق عن الجيش في "الاختيار" من خلال الجلوس مع أصدقائه، قائلا: "جلست مع أصدقاء هذا الضابط المنشق، وحصل على معالم الشخصية من خلال حديثي معهم".

عمل شخصية يتعاطف معها الجمهور.

وقال الفنان عابد عناني إن شخصية عماد عبد الحليم كان وسواس لقدرته علي استقطاب الإرهابيين وانضمامهم له ، مشيرا إلي أنه سعيد بمشاركته بمسلسل الاختيار العظيم .



وتابع عابد العناني، أن هوجمت من عدد من المواطنين بعد شخصية الإرهابي عماد عبد الحميد التي جسدتها بمسلسل الإختيار، مؤكدا أن البعض طالب بعمل شخصية يتعاطف معها الجمهور.

وأشار عابد العناني إلى أن، أن تجسيده لشخصية الإرهابي عماد عبدالحليم كان صعبا، ولكن عندما قرأت السيناريو فهمتها أنها شخصية مادية وليس علي إيمان قوى والدليل أنه كان يطالب بسعر السيارة طول حلقات المسلسل.