أبو العينين ناعياً الحاج محمود العربي: أحد رواد الصناعة الوطنية ورمز للعمل والتفاني والكفاح

ببالغ الحزن والأسى، نعى النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، رجل الأعمال، الحاج محمود العربي، رجل الصناعة الوطنية ورئيس مجلس إدارة مجموعة العربي، الذي وافته المنية اليوم.

وقال أبو العينين: إن الحاج محمود العربي، عاش رمزًا للعمل والتفاني والكفاح، وقدوةً في النبوغ والتفوق، ومثالًا وطنيًا خالصًا يحتذى به في مجال الصناعة الوطنية.

وتابع: عاش مخلصًا للبلاد، ومات وفيًا ومحبًا لها ولأهلها، لم تنفصل مسيرة نجاحه عن أعماله الخيرية والإنسانية التي شملت ربوع مصر، فكانت مسيرته محفوفة بالوطنية والنجاح والعطاء.

وأضاف أبو العينين: لقد كان فقيدنا الحاج محمود العربي، صاحب تجربة قياسية في العمل والاجتهاد القائم على أُسس التطور والتكنولوجيا الحديثة، واستطاع أن يؤسس قلعة صناعية مصرية بمواصفات عالمية.

وأتمّ: ندعو الله أن يجعل من سيرة فقيدنا ومسيرته نموذجا حسنًا، ومن أعماله الخيرية والإنسانية زخرًا له عند الله، ونسأل الله عز وجل، أن يتغمد الفقيد برحمته ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.