عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

أبو العينين ناعياً الحاج محمود العربي: أحد رواد الصناعة الوطنية ورمز للعمل والتفاني والكفاح

الراحل رجل الأعمال
الراحل رجل الأعمال محمود العربي

ببالغ الحزن والأسى، نعى النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، رجل الأعمال، الحاج محمود العربي، رجل الصناعة الوطنية ورئيس مجلس إدارة مجموعة العربي، الذي وافته المنية اليوم.

وقال أبو العينين: إن الحاج محمود العربي، عاش رمزًا للعمل والتفاني والكفاح، وقدوةً في النبوغ والتفوق، ومثالًا وطنيًا خالصًا يحتذى به في مجال الصناعة الوطنية.

وتابع: عاش مخلصًا للبلاد، ومات وفيًا ومحبًا لها ولأهلها، لم تنفصل مسيرة نجاحه عن أعماله الخيرية والإنسانية التي شملت ربوع مصر، فكانت مسيرته محفوفة بالوطنية والنجاح والعطاء.

وأضاف أبو العينين: لقد كان فقيدنا الحاج محمود العربي، صاحب تجربة قياسية في العمل والاجتهاد القائم على أُسس التطور والتكنولوجيا الحديثة، واستطاع أن يؤسس قلعة صناعية مصرية بمواصفات عالمية.

وأتمّ: ندعو الله أن يجعل من سيرة فقيدنا ومسيرته نموذجا حسنًا، ومن أعماله الخيرية والإنسانية زخرًا له عند الله، ونسأل الله عز وجل، أن يتغمد الفقيد برحمته ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

النائب محمد أبو العينين محمد أبو العينين أبو العينين محمود العربي مجموعة العربى الحاج محمود العربي

ترشيحاتنا

وزير العمل الليبي: مصر الدولة الوحيدة المهتمة بمستقبل واستقرار ليبيا

تعليق ناري من الاتحاد الأوروبي على حكومة طالبان

11 كلمة قرآنية يخطئ كثيرون في فهم معناها .. تعرف عليها

السماح للمعلمين بدخول الكويت .. تعرف على الضوابط

وزير العمل الليبي: 200 عامل مصري يدخل بلادنا يوميا

المصري يعلن التعاقد مع أحمد الشيخ ومحاولات لاقناع إيهاب جلال بتدريب الفريق

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

طلب عاجل من حسام البدري بعد انتهاء مهمته مع منتخب مصر

زيادة المعاشات 15% الأبرز.. كل ما تريد معرفته عن قانون التأمينات والمعاشات الجديد

أول تعليق من وائل جمعة على توليه منصب مدير المنتخب الوطني

قرار كويتي عاجل يهم أصحاب الـ 60 عاما بشأن تجديد الإقامة

أحمد موسى يتصدر تويتر بـ 7 هاشتاجات.. ومغردون: رقم مشاهدة تاريخي

الاتحاد الإنجليزي يغرم لاعبي تشيلسي بسبب محمد صلاح

رضا عبد العال يفتح النار على اتحاد الكرة بسبب مدرب المنتخب

خلفا لـ جونسون .. شوبير يعلن اسم مساعد موسيماني الجديد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

محمد ثروت ونيرمين الفقي أبرز المكرمين في مهرجان همسة.. صور

دقة ومهارة عالية في ختام التدريب البحرى المصرى الإماراتى "زايد - 3"

بناءً على توجيهات الرئيس| مجمع الجلاء الطبى يستقبل الطالبة منه الله هشام

نصب واعتراف وغرامة 10 ألاف جنيه.. حكاية سمكرية البني آدمين أجدع بنت في مصر

فيديو

فيديوجراف|كانوا في الدور الأخير.. انهيار عقار شبرا الخيمة ووفاة 4 أشخاص

دقة ومهارة عالية في ختام التدريب البحرى المصرى الإماراتى "زايد - 3"

بناءً على توجيهات الرئيس| مجمع الجلاء الطبى يستقبل الطالبة منه الله هشام

صابونة لبن الحمير.. أحدث صيحات التجميل للحماية من التجاعيد و بتنور البشرة

المزيد

ساحة رأي

مصطفى الشيمى يكتب: «فى موقف بنها»

سعد الفقي يكتب: دكتوراه للبيع

إسراء حامد تكتب: خاطر المصريين

عبد المعطى أحمد يكتب: «كوم الناضورة».. كنز الجمال المنسى!

عمر عاقيل يكتب: مؤشر السقوط

د. محمود جلال يكتب: ريادة الدول في مؤشر الابتكار العالمي (15)

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إسلام كمال

الرجم المعنوى!

أحمد فرغلى رضوان

زفة خالد يوسف النخباوية!

د.احمد فخرى

المزاج الإيجابي والمزاج السلبي

بهجت العبيدي

الإنسان الهجين .. ما بعد الإنسان العاقل!

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: أصول اشتباك القاعده مع الطلبان (2)

مروة لطفي

الكراسي الموسيقية

شريف سمير

حساب «جماعة البدرى» المفتوح!

محمد نوار

العمى!

اﻟﻤﺰﻳﺪ