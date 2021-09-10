%5.6 انخفاضا في عقود الزواج.. و5.3% بمعدل الطلاق عام 2020..ونواب:لابد من وجود دراسة وافية لهذه الظاهرة فى مجتمعنا..ولابد من توافر الوزاع الدينى بين الطرفين

عدد أحكام الطلاق النهائية 8086 حكما عام 2020 مقابل 11819 حكماً عام 2019

وكيل دينية البرلمان:زيادة حالات الطلاق تتطلب وقفة من المؤسسات الدينية للوعظ والإرشاد

"دينية البرلمان" تطالب بتضافر جهود المؤسسات للتصدى لظاهرة ارتفاع نسب الطلاق



أكد عدد من أعضاء اللجنة الدينية بالبرلمان أن زيادة حالات الطلاق كانت بسبب عدم توافق الطرفين فكرا والتعجل فى الزواج دون دارسة كلا الطرفين لبعضهما البعض دراسة وافية، و أشاروا إلى أن ظاهرة زيادة حالات الطلاق تحتاج لتضافر جهود المؤسسات الدينية والاجتماعية والنفسية، حتى تكون هناك حلول للتصدى لهذه الظاهرة.

فى البداية قال النائب أسامة العبد ، وكيل اللجنة الدينية بالبرلمان أن المنطقة العربية دائما ما ترتفع فيها معدلات الطلاق ومن بينها مصر ، إلا أن دول الخليج وعلى رأسها الكويت من أكثر الدول التى تزيد فيها عدد حالات الطلاق.

وأشار العبد فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن زيادة حالات الطلاق كانت بسبب عدم توافق الطرفين فكرا والتعجل فى الزواج دون دارسة كلا الطرفين لبعضهما البعض دراسة وافية والجهل بحقوق كل طرفا منهم وعدم معرفتهما بالواجبات الشرعية.

وأكد وكيل اللجنة الدينية بالبرلمان أن ظاهرة زيادة حالات الطلاق تتطب ضرورة وجود وقفة دينية من المؤسسات الدينية من خلال الوعظ والإرشاد وأن تكون هناك دراسة وافية لهذه المشاكل لحلها ، وهذا لايحدث إلا من خلال توافر الوزاع الدينى لدى الطرفين وأن تكون تربيتهم تربية إسلامية.

وتابع: لايجب أن يتقدم للزواج إلا من هو لديه من الصحة والمال الذى يستطيع ان يؤسس به بيت الزوجية ، واذا حدث ذلك ستقل ظاهرة زيادة حالات الطلاق فى مصر.

وقال النائب محمد أبو هاشم ، أمين سر اللجنة الدينية بالبرلمان إن ظاهرة زيادة حالات الطلاق تحتاج لتضافر جهود المؤسسات الدينية والاجتماعية والنفسية، حتى تكون هناك حلول للتصدى لهذه الظاهرة التى انتشرت فى مجتمعنا خلال الفترة الأخيرة.

وأشار أبو هاشم فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن هناك قطاع كبير من الأزواج يتأثر بالدراما التى يتم عرضها على شاشات التليفزيون التى تتناول حالات الطلاق، ما يجعل الأزواج لديهم سرعة انفعال وغضب شديد.

وكان الجهاز المركزي للتعبئة العامـة والإحصاء أصدر اليوم، الخميس 9 / 9 / 2021 "النشرة السنوية لإحصاءات الزواج والطلاق لعام 2020".

بلغ عدد عقود الزواج 876015 عقدا عام 2020 مقـابل 927844 عقداً عام 2019 بنسبة انخفاض قدرها 5.6٪، بينما بلغ عدد إشهادات الطلاق 213950 حالة عام 2020، مقابل 225929 حالة عام 2019 بنسبة انخفاض قدرها 5.3٪ ومن أهم المؤشرات ما يلي:

أولاً: الزواج:

1 ــ طبقا للحضر والريف:

بلغ عدد عقود الزواج في الحضر 357832 عقداً عام 2020 تمثل 40.8٪ من جملة العقود، مقابل 384597 عقدا عام 2019 بنسبة انخفاض قدرها 7.0٪.

بلغ عدد عقود الزواج في الريف 518183 عقداً عام 2020 تمثل 59.2٪ من جملة العقود مقابل 543247 عقداً عام 2019 بنسبة انخفاض قدرها 4.6٪.

2– طبقاً لفئات السن:

أ- بالنسبة للأزواج:

سجلت أعلى نسبة زواج في الفئة العمرية (من 25 إلى أقل من 30 سنة)، حيث بلغ عدد العقود بها 350646 عقداً تمثل 40.0٪، بينما كانت أقل نسبة زواج في الفئة العمرية (70 سنة فأكثر)، حيث بلغ عدد العقود بها 4288 عقـداً تمثل 0.5٪ من جملة العقود.

ب- بالنسبة للزوجات:

سجلت أعلى نسبة زواج في الفئة العمرية (من 20 إلى أقل من 25 سنة)، حيث بلغ عدد العقود بها 326869 عقدا تمثل 37.3٪، بينما كانت أقل نسبة زواج فى الفئة العمرية (65 سنة فأكثر)، حيث بلغ عدد العقود بها 1038عقدًا تمثل 0.1 ٪ من جملة العقود.

3 – طبقاً للحالة التعليمية:

أ- بالنسبة للأزواج:

سجلت أعلى نسبة زواج فى الحاصلين على شهادة متوسطة، حيث بلغ عدد العقود بها 342223عقداً بنسبة 39.1٪، بينما كانت أقل نسبة زواج في الحاصلين على درجة جامعية عليا، حيث بلغ عدد العقود بها 933 عقداً بنسبة 0,1٪ من جملة العقود.

ب- بالنسبة للزوجات:

سجلت أعلى نسبة زواج بين الحاصلات على شهادة متوسطة حيث بلغ عدد العقود بها 269440 عقداً بنسبة 30.8٪، بينما كانت أقل نسبة زواج بين الحاصلات على درجة جامعية عليا، حيث بلغ عدد العقود بها 615 عقداً بنسبة 0,1٪ من جملة العقود.

4– معدل الزواج:

هو عدد عقود الزواج التي تمت خلال العام لكل ألـف من السكان في منتصف نفس العام، وتشير الإحصائية إلى:

- بلغ معدل الزواج الخام على مستوى الجمهورية 8.7 في الألف.

- عام 2020 مقابل 9.4 في الألف عام 2019.

- بلغ معدل الزواج بالحضر 8.3 في الألف مقابل 9.0 في الألف بالريف.

- بلغ أعلى معـدل زواج 13.5 في الألف بمحافظة القاهرة، بينما بلغ أقل معدل زواج 6.4 في الألـف بمحافظة البحر الأحمر.

ثانياً : الطلاق:

1 ــ طبقا للحضر والريف:

بلغ عدد إشهادات الطلاق فى الحضر 116845 إشهاداً عام 2020 تمثل 54.6٪ من جملة الإشهادات مقابل 121552 إشهادا عام 2019 بنسبة انخفاض قدرها 3.9٪.

بلغ عدد إشهادات الطلاق فى الريف 97105 إشهادات عام 2020 تمثل 45.4٪ من جملة الإشهادات مقابل 104377 إشهاداً عام 2019 بنسبة انخفاض 7.0٪.

2 ـ طبقاً لفئات السن:

بالنسبة للمطلقين:

سجلت أعلى نسبة طلاق فى الفئة العمرية (من 30 إلى أقل من 35 سنة)، حيث بلغ عدد الإشهادات بها 43739 إشهاداً بنسبة 20,4٪، بينما سجلت أقل نسبة طلاق في الفئة العمرية (من 18 إلى أقل من 20 سنة) حيث بلغ عدد الإشهادات بها 403 إشهادات بنسبة 0,2 ٪ من جملة الإشهادات.

ب- بالنسبة للمطلقات:

سجلت أعلى نسبة طلاق فى الفئة العمرية (من 30 إلى أقل من 35 سنة)، حيث بلغ عدد الإشهادات بها 38865 إشهاداً بنسبة 18.2٪، بينما سجلت أقل نسبة طلاق فى الفئة العمرية (65 سنة فأكثر) حيث بلغ عدد الإشهادات بها 1362 إشهاداً بنسبة 0,6٪ من جملة الإشهادات.

3– طبقاً للحالة التعليمية:

أ- بالنسبة للمطلقين:

سجلت أعلى نسبة طلاق فى الحاصلين على شهادة متوسطة، حيث بلغ عدد الإشهادات بها 77766 إشهاداً تمثل 36.3٪، بينما سجلت أقل نسبة طلاق بين الحاصلين على درجة جامعية عليا، حيث بلغ عدد الإشهادات بها 257 إشهاداً بنسبة 0,1٪ من جملة الإشهادات.

ب- بالنسبة للمطلقات:

سجلت أعلى نسبة طلاق فى الحاصلات على شهادة متوسطة، حيث بلغ عدد الإشهادات بها 71145 إشهاداً تمثل 33.3٪، بينما سجلت أقل نسبة طلاق بين الحاصلات على درجة جامعية عليا، حيث بلغ عدد الإشهادات بها 180 إشهاداً بنسبة 0,1٪ من جملة الإشهادات.

4 – معدل الطلاق:

هو إجمالي عدد حالات الطـلاق (إشهادات + أحكام الطلاق النهائية) التى تمت خلال العام لكل ألـف من السكان فـى منتصف نفـس العام، وتشير الإحصـائية إلى:

بلغ معدل الطلاق الخام 2.2 في الألف عام 2020 مقابل 2.3 في الألف عام 2019.

بلغ معدل الطلاق بالحضر 2,9 فى الألف مقابل 1,7 فى الألف بالريف.

بلغ أعلى معدل طلاق 4.7 فى الألف بمحافظة القاهرة، بينما بلغ أقل معدل طلاق 0.9في الألف بمحافظة أسيوط .

5 ـــ أحكام الطلاق النهائية:

بلغ عدد أحكام الطلاق النهائية 8086 حكما عام 2020، مقابل 11819 حكماً عام 2019 بنسبة انخفاض قدرها 31.6٪ من جملة الأحكام.

سجلت أعلى نسبة طلاق بسبب الخلع حيث بلغ عدد الأحكام بها 7065 حكماً بنسبة 87.4٪، بينما سجلت أقل نسبة طلاق بسبب غيبة الزوج وحبس الزوج، حيث بلغ عدد الأحكام بـها 3 أحكام تمثل 0,04٪ من جملة الأحكام النهائية.

6- إجمالي حالات الطلاق:

بلغ إجمالي عدد حالات الطلاق 222036 حالة 2020 مقابل 237748 حالة عام 2019 بنسبة انخفاض قدرها 6.6٪.

عدد حالات الطلاق = إجمالي عدد إشهادات الطلاق + إجمالي أحكام الطلاق النهائية.