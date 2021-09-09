إبراهيم عيسى: مصر أفسدت صفقة القرن ولم تتحمس لخطة ترامب

أكد الإعلامي ابراهيم عيسى، أن مصر أفسدت صفقة القرن ولم تتحمس لخطة الرئيس الأمريكي الأسبق دونالد ترامب، متابعًا أن مصلحة مصر الوطنية في التعامل مع إسرائيل ترتكز على استعادة الحق الفلسطيني.

واضاف الإعلامي إبراهيم عيسى، خلال تعليق ببرنامج "حديث القاهرة "، المذاع عبر قناة القاهرة والناس، أن مصر والقيادة السياسية المصرية لم تتورط بأي نوع فيما يخص صفقة القرن إطلاقًا حول القضية الفلسطينية، مؤكدًا أن كل المزاعم والأوهام التي قدمت لصفقة القرن نسفت بأيادي مصرية في عز العلاقة الوثيقة مع الرئيس ترامب.

وأكد أن هناك مساحة للتعامل مع إسرائيل، بالاضافة إلى وجود قيادات ترى المصلحة جيدًا، مضيفًا أن مصر في معركة بناء وتنمية، وأتمنى أيضًا أن تكون في معركة ديمقراطية، من أجل بناء مجتمع ديمقراطي صحيحًا سليمًا عافيًا، مؤكدًا أن الديمقراطية واحدة هي التي تستطيع حماية التنمية والاستقرار.‏