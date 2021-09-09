بعض العلماء يفضلون الانتظار.. صحيفة بريطانية: لقاحات كورونا المعززة جاهزة

قالت صحيفة بريطانية إنه من المفترض أن اللقاحات المعززة للقاح كوفيد-19 أو كورونا "جاهزة" في الأسابيع القادمة وفقًا لوزير الصحة ساجد جافيد.

وقالت "اكسبريس" إن قلة من العلماء غير مقتنعين بأن الآن هي أفضل لحظة لإطلاق أي برنامج تعزيز المناعة ضد كورونا.

وسيتم الإعلان قريبًا عن القرار النهائي بشأن ما إذا كان سيُطلب من الأشخاص الضعفاء الحصول على جرعة ثالثة من أي لقاح ضد كوفيد أم لا.

وتعقد اللجنة المشتركة للقاحات والتحصينات لتناقش نتائج دراسة تعزيز لقاح كورونا التي جربت استخدام سبعة لقاحات لكوفيد كجرعة ثالثة.

وسيقرر مكتب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بعد ذلك إطلاق برنامج الجديد المعزز بناءً على استنتاجات اللجنة المشتركة للقاحات والتحصينات.

وفي مقابلة مع قناة سكاي نيوز، نقلتها الصحيفة، قال وزير الصحة إنه "واثق جدا" أن حملة التطعيم الثالثة "ستبدأ هذا الشهر".. حتى أن وزير اللقاحات، نديم الزهاوي، ذهب إلى أبعد من ذلك قائلاً للنواب في مجلس العموم إن بدء التشغيل للحملة "جاهز للانطلاق" و "سينقل الفيروس من حالة وبائية إلى حالة متوطنة".

وقال مسؤول حكومي كبير في هيئة الصحة الوطنية لمجلة "أي" إن الحكومة مستعدة للتحرك بسرعة كبيرة بمجرد اتخاذ قرار، وسيكون التأخير الرئيسي بسبب التواصل مع كل شخص مؤهل" لتقديم المشورة.

وقبل اجتماعها اقترحت اللجنة المشتركة للقاحات والتحصينات أن الأشخاص الأكثر ضعفًا هم (البالغون الذين تبلغ أعمارهم 16 عامًا فأكثر والذين يعانون من نقص المناعة، والذين يعيشون في دور الرعاية السكنية لكبار السن، وجميع الذين تبلغ أعمارهم 70 عامًا أو أكثر، والبالغين الذين تبلغ أعمارهم 16 عامًا وأكثر.. الذين يعتبرون سريريًا ضعفاء للغاية) ويجب على العاملين في مجال الرعاية الصحية والاجتماعية في الخطوط الأمامية تلقي جرعة لقاح معززة ضد كوفيد.