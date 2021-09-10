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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

7 علامات مبكرة للخرف يجب ألا تتجاهلها

الخرف
الخرف

يعتبر الخرف شكلاً متدرجًا من تدهور الذاكرة حيث تتدهور القدرة على التفكير بسبب فقدان خلايا الدماغ. مرض الزهايمر هو السبب الرئيسي وراء حدوث الخرف.

هناك بعض العلامات المبكرة للخرف التي يجب عدم تجاهلها وفقا لموقع بولد سكاى الهندى

1. فقدان الذاكرة على المدى القصير


قد يتمكن الأشخاص المعرضون لخطر الإصابة بالخرف من تذكر أشياء من ماضيهم ، ولكن ليس ما فعلوه قبل بضع ساعات ، وهذا ما يسمى بفقدان الذاكرة قصير المدى ، وهو أحد العلامات التحذيرية الأولية للخرف .

7 علامات مبكرة للتحذير من الخرف

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2. تقلبات المزاج

على الرغم من وجود الكثير من أسباب التقلبات المزاجية ،  قد لا يتمكن الفرد المصاب بالخرف من التفريق بين التقلبات المزاجية الطبيعية وتلك المرتبطة بتراجع الذاكرة. ومع ذلك ، قد يكون الفرد قادرًا على ملاحظة هذا التغيير في شخص آخر .

3. صعوبة إكمال المهام المألوفة

 
علامة مبكرة أخرى للخرف ، قد يجد الفرد صعوبة في إكمال المهام العادية مثل ممارسة الألعاب أو تدوين شيء ما وما إلى ذلك. خلال هذه المرحلة ، قد يجد الفرد صعوبة في تعلم كيفية القيام بأشياء جديدة أو اتباع إجراءات جديدة أيضًا  .

4. الارتباك


غالبًا ما يصاب الفرد في المراحل المبكرة من الخرف بالارتباك . يمكن أن يحدث الارتباك لأسباب عديدة ، يصابون بالارتباك عندما يحاول شخص ما التحدث معهم.

5. صعوبة في الاتصال


قد يواجه بعض الأشخاص صعوبة في إكمال الجمل  أثناء التحدث أو قد يميلون إلى نسيان بعض الكلمات الشائعة المستخدمة أثناء الاتصال. قد يكون هذا علامة مبكرة أخرى على الخرف .

6. اللامبالاة


 اللامبالاة هي علامة تحدث في الخرف المبكر ، وقد يفقد الشخص الاهتمام بالهوايات ويمتنع عن فعل أي شيء ممتع .

7. صعوبة متابعة الكلام


يمكن لأي شخص في المراحل المبكرة من الخرف أن يجد صعوبة في متابعة الكلام  فقد يجدون صعوبة في استخدام الكلمات الصحيحة ومعنى الكلمات وقد يجدون صعوبة في متابعتها مع المحادثات أو البرامج التلفزيونية.

 

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