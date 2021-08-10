أعراض الخرف.. 10 علامات مبكرة يجب ألا تتجاهلها

الخَرَف مصطلح يستخدم لتغطية مجموعة من الاضطرابات العصبية التقدمية - مع أكثر من 200 نوع فرعي من الخرف، إذن ما هي العلامات العشر المبكرة للخرف التي يجب ألا تتجاهلها؟

مرض مدمر يصيب الدماغ ويسبب مجموعة من الأعراض الجسدية والعقلية. مع وجود 200 نوع فرعي معترف به من الخرف ، يقدر أن أكثر من 850.000 شخص في المملكة المتحدة يعيشون مع شكل واحد من هذه الحالة.



وطبقا لاحد اشهر المواقع المتخصصة في الصحة والذي نشر تقرير مطولا اليوم حول علامات مبكرة تدل على الإصابة بالخرف، و ظهور إحصائيات من NHS أن واحدًا من كل 14 شخصًا فوق سن 65 عامًا مصاب بالخرف ، حيث تؤثر الحالة على واحد من كل ستة أشخاص فوق سن الثمانين.

هناك خمسة أنواع أكثر شيوعًا من الخرف وهي مرض الزهايمر والخرف الوعائي والخرف مع أجسام ليوي والخرف الجبهي الصدغي والخرف المختلط.

يمكن أن تؤثر الحالة أيضًا على الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 65 عامًا ، حيث يعيش ما يقرب من 42000 شخص في المملكة المتحدة مصابين بالخرف المبكر.

ما هو الخرف بالضبط وما الذي يسببه؟

يحتوي الدماغ على ثروة من الخلايا العصبية ، والتي تساعد الجسم على أداء المهام اليومية عن طريق إرسال الرسائل إلى بعضها البعض يضر الخرف بالخلايا العصبية في الدماغ ، مما يعني أنها غير قادرة على التواصل مع بعضها البعض.

هذا يؤدي إلى عدم قدرة الجسم على أداء المهام اليومية ، وغالبًا ما لا يعمل بشكل صحيح ومع ذلك ، فإن المرض يصيب كل شخص بشكل مختلف ، حيث تتأثر أجزاء مختلفة من الدماغ أكثر من غيرها بحلول عام 2025 ، تشير التقارير إلى أن أكثر من مليون شخص سيعيشون مع الخرف في المملكة المتحدة.

على الرغم من اختلاف العلامات المبكرة ، تشمل الأعراض المبكرة الشائعة للخرف ما يلي:

مشاكل في الذاكرة ، ولا سيما تذكر الأحداث الأخيرة

زيادة الارتباك

انخفاض التركيز

تغيرات في الشخصية أو السلوك

اللامبالاة والانسحاب أو الاكتئاب

فقدان القدرة على القيام بالمهام اليومية



إذا كانت لديك أي مخاوف بشأن الأعراض المذكورة أعلاه ، فاتصل بطبيبك وحدد موعدًا.

وبالمثل ، إذا لاحظت أيًا من الأعراض المذكورة أعلاه لدى أحد أفراد الأسرة أو الأصدقاء ، فتحدث معهم حول تحديد موعد مع الطبيب التحدث إلى طبيبك إذا كنت قلقًا يمكن أن يساعد بشكل كبير في التشخيص المبكر ، أو استبعاد الحالات الشريرة الأخرى.

هناك حالات أخرى يمكن أن تسبب أعراضًا شبيهة بالخرف ، مثل الاكتئاب ونقص فيتامين ب 12 وحتى العدوى أثناء اختبار الخرف ، سيطلب منك الطبيب العام تحديد الأعراض وكيف تبدأ ، ويطلب اختبارات الدم وربما فحص الدماغ قد يطرح الطبيب العام أيضًا بعض الأسئلة لاختبار القدرة المعرفية مثل

اذكر اليوم والتاريخ والسنة قم بتسمية بعض العناصر الشائعة ، من الصور ، أو كإجابات على الأسئلة تذكر وكرر العناصر لاختبار التركيز والذاكرة قصيرة المدى.



10 علامات تحذيرية من الخرف



تنصح المؤسسة الخيرية بالاطلاع على القائمة المرجعية التالية للأعراض الشائعة للخرف ، وإذا كان الشخص المصاب يعاني من العديد من هذه العلامات ، فاستشر الطبيب لإجراء تقييم كامل.

1. الخرف وفقدان الذاكرة

من الطبيعي نسيان المواعيد من حين لآخر وتذكرها لاحقًا.

قد ينسى الشخص المصاب بالخرف الأشياء في كثير من الأحيان أو لا يتذكرها على الإطلاق.

2. الخرف وصعوبة المهام

يمكن أن يشتت انتباه الناس وقد ينسون تقديم جزء من الوجبة.

قد يواجه الشخص المصاب بالخرف مشكلة في جميع الخطوات التي ينطوي عليها إعداد الوجبة.

3. الخرف والارتباك

قد يواجه الشخص المصاب بالخرف صعوبة في العثور على طريقه إلى مكان مألوف أو يشعر بالارتباك بشأن مكان وجوده ، أو يعتقد أنه قد عاد في وقت ما من حياته.

4. الخرف ومشاكل اللغة

يواجه الجميع صعوبة في العثور على الكلمة الصحيحة في بعض الأحيان ، ولكن قد ينسى الشخص المصاب بالخرف كلمات بسيطة أو يستبدل كلمات غير لائقة ، مما يجعل من الصعب فهم الجمل. قد يواجهون أيضًا صعوبة في فهم الآخرين.

5. الخرف والتغيرات في التفكير المجرد

قد تكون إدارة الشؤون المالية صعبة على أي شخص ، ولكن قد يواجه الشخص المصاب بالخرف صعوبة في معرفة ما تعنيه الأرقام أو ماذا يفعل بها.



6.الخرف وسوء الحكم

تتطلب العديد من الأنشطة الحكم الجيد. عندما تتأثر هذه القدرة بالخرف ، قد يواجه الشخص صعوبة في اتخاذ القرارات المناسبة ، مثل ما يرتديه في الطقس البارد.

7. الخرف وضعف المهارات المكانية

قد يواجه الشخص المصاب بالخرف صعوبة في الحكم على المسافة أو الاتجاه عند قيادة السيارة.

8. الخرف وضبط الأمور في غير محلها

يمكن لأي شخص أن يضع محفظة أو مفاتيح في مكان غير مناسب مؤقتًا. قد لا يعرف الشخص المصاب بالخرف الغرض من المفاتيح.

9. الخرف والمزاج وتغيير الشخصية أو السلوك

يصبح الجميع حزينًا أو متقلب المزاج من وقت لآخر. يمكن أن يعاني الشخص المصاب بالخرف من تقلبات مزاجية سريعة ، دون سبب واضح.

يمكن أن يصبحوا مرتبكين أو مشبوهين أو منسحبين. يمكن أن يصبح البعض محرومًا أو أكثر انفتاحًا.

10. الخرف وفقدان المبادرة

من الطبيعي أن تتعب من بعض الأنشطة قد يتسبب الخرف في فقدان الشخص الاهتمام بالأنشطة التي كان يتمتع بها سابقًا أو يتطلب إشارات تحفزه على المشاركة.