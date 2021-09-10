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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

سد النهضة وليبيا في مقدمة قضايا النقاش.. انعقاد الجولة الثالثة من المشاورات السياسية بين مصر وإيطاليا

انعقاد الجولة الثالثة
انعقاد الجولة الثالثة من المشاورات السياسية بين مصر وإيطاليا

عُقدت الجولة الثالثة من المشاورات السياسية بين مصر وإيطاليا، بمقر وزارة الخارجية المصرية، وذلك برئاسة كل من مساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية السفير د. بدر عبد العاطي من الجانب المصري ومدير عام الشئون السياسية بوزارة الخارجية الإيطالية السفير باسكوالي فيرارا، وبحضور وفدي البلدين وسفير إيطاليا بالقاهرة.

وركزت جولة المشاورات على تناول العلاقات الثنائية بين مصر وإيطاليا في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية

 

كما تم مناقشة عدد من القضايا الإقليمية التي تهم الجانبين وفي مقدمتها الأوضاع في ليبيا وتطورات القضية الفلسطينية وقضية سد النهضة.

انعقاد الجولة الثالثة من المشاورات السياسية بين مصر وإيطاليا
انعقاد الجولة الثالثة من المشاورات السياسية بين مصر وإيطاليا
انعقاد الجولة الثالثة من المشاورات السياسية بين مصر وإيطاليا
انعقاد الجولة الثالثة من المشاورات السياسية بين مصر وإيطاليا
انعقاد الجولة الثالثة من المشاورات السياسية بين مصر وإيطاليا
انعقاد الجولة الثالثة من المشاورات السياسية بين مصر وإيطاليا
انعقاد الجولة الثالثة من المشاورات السياسية بين مصر وإيطاليا
انعقاد الجولة الثالثة من المشاورات السياسية بين مصر وإيطاليا
انعقاد الجولة الثالثة من المشاورات السياسية بين مصر وإيطاليا
انعقاد الجولة الثالثة من المشاورات السياسية بين مصر وإيطاليا
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