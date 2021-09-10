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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

فيديو جديد.. شاهد | لحظة القبض على الإرهابى هشام عشماوى

فيديو جديد للحظة
فيديو جديد للحظة القبض على الإرهابي هشام عشماوي

نشرت وسائل إعلام محلية في ليبيا، مقطع فيديو جديد يوثق لحظة القبض على الإرهابي هشام عشماوي، والذي تم تنفيذ حكم الإعدام فيه لارتكابه جرائم إرهابية.

 

وكان هشام عشماوي من أبرز المطلوبين أمنيا، ونقل إلى مصر بعد القبض عليه في ليبيا، في عملية أمنية في مدينة درنة.

وقالت وسائل إعلام ليبية إن اللقطات الجديدة تنشر لأول مرة وتظهر لحظة القبض على هشام عشماوي بمدينة درنة في أكتوبر 2018.

 

وحكم على هشام عشماوي بالإعدام في مصر، وتم تنفيذ الحكم في مارس 2020.

 

وفي مايو 2019، تابع  المصريون لحظات تسليم الجيش الوطني الليبي الإرهابي العشماوي إلى المخابرات العامة المصرية المصرية.

 

وفي مارس 2020، أعلن المتحدث العسكري تامر الرفاعي أنه "تم تنفيذ حكم الإعدام شنقا على الإرهابي هشام عشماوي طبقا لأحكام القضاء العسكري.. وبعد استنفاد كل درجات التقاضي".

هشام عشماوي الارهابي هشام عشماوي ليبيا الجيش الليبي مصر

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