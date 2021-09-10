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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تعرف على أسباب الفتق الجراحي وكيفية التعامل معه.. فيديو

برنامج أنا والطبيب
برنامج أنا والطبيب

قال الدكتور أشرف رمضان ، استشاري الجراحة العامة، إن الفتق الجراحي يظهر بجروح العمليات في غير الأماكن المعتادة للفتق، موضحا أن أي جرح في غير منطقتي السرة والأربية يعرف بالفتق.

وأضاف الدكتور أشرف رمضان ، خلال لقائه لـ برنامج "أنا والطبيب"، والمذاع على فضائية "صدى البلد 2": أن أسباب "الفتق" إما تكون راجعة عن مشكلة في إجراء الجراحة، أو أسباب أخرة متعلقة بالمريض مثل مشاكل الكحة أو الإمساك .

ونوه "رمضان"، أنه لا يوجد علاج لـ"الفتق"، بأنه "سواء بالتدخل الجراحي ، وهناك حالات نادرة جدا لا يمكن فيها التدخل الجراحي ، ومنها حالات كبار السن  .

ومن جانبه قال الدكتور رامي الزاملي ، اخصائي الجراحة ، إن " الفتق " يظهر على هيئة بروز في مكان العملية الجراحية ، وليس بشروط حدوث ألم ، موضحا أن البروز قد يسبب الإحساس بحركة الأمعاء بشمل واضح .

وأشار " الزاملي " إلى أن تشخيص " الفتق " يكون من خلال إجراء عدد من الفحوصات للمريض ، من أجل معرفة قطر " الفتق " وكيفية أجراء الجراحة .

الفتق الجراحي الدكتور أشرف رمضان رامي الزاملي أنا والطبيب اخبار التوك شو

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