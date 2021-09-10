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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مشاجرة بين عائلتين

بسبب خلافات الجيرة.. إصابة 3 أشخاص في مشاجرة بشبراخيت

مشاجرة
مشاجرة

أصيب 3 أشخاص بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم،  اليوم الجمعة، إثر وقوع مشاجرة بين عائلتين بسبب خلافات الجيرة بمركز شبراخيت، وتم نقل المصابين للمستشفى العام لتلقي العلاج اللازم.

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تفاصيل بلاغ مشاجرة بين عائلتين 

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة بلاغاً من شرطة النجدة يفيد بوقوع مشاجرة بقرية محلة بشر التابعة لمركز شبراخيت.

وعلى الفور انتقلت قوات الأمن إلى مكان البلاغ للمعاينة تبين إصابة ٣ أشخاص أثناء المشاجرة بين عائلتين بسبب خلافات الجيرة وهم :- "إبراهيم حسن هنداوي، 38 سنة، محمد عبدالله محمد منيسي، 45 سنة، نور إبراهيم هنداوى، 8 سنوات"، تم نقل المصابين إلى مستشفى العام لتلقي العلاج اللازم.

وتم تحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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