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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

موسم الشتاء

تطهير الترع وصيانة محطات الصرف أبرز استعدادات البحيرة لموسم الشتاء

استعدادات محافظة
استعدادات محافظة البحيرة لموسم الشتاء

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، على المتابعة اليومية لحالة المصارف والمجاري المائية بنطاق المحافظة من حيث حاله التطهيرات ومناسيب المياه بها للحفاظ عليها من التلوث وإزالة التعديات في إطار الاستعدادات لفصل الشتاء. 

إزالة 6 حالات تعدي علي الأراضي الزراعية في البحيرة

 في نفس السياق أشار المهندس مجدى الشحات وكيل وزارة الرى بالبحيرة إلى أن المديرية خلال الأسبوع الماضي تابعت:-

- أعمال تأهيل ترعة ابيا بزمام هندسة رى كوم حماده لمتابعة تنفيذ الأعمال حسب المواصفات الفنية والتأكيد على ضبط الجودة.

- أعمال تأهيل ترعة الشراقوه بزمام هندسة رى ابو حمص .

- إحلال وتجديد كوبري ك ٣,٦٠٠ علي ترعة شعله.

- تطهير مصرف أبو مسعود هندسة صرف دمنهور.

-  إحلال وتجديد شبكة الصرف المغطي للمنطقة كوم حماده(أ)

- أعمال تطهير ونزع حشائش مصرف امتداد شبراخيت والنقل الفوري ناتج التطهير أمام التغطيات داخل الكتلة السكنية بالتعاون مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبراخيت

- أعمال تأهيل ترعة جرار معنيا بزمام هندسة ري كوم حماده.

- المرور على تمهيد جسر مصرف الأملاك ٥ ومصرف سيدي عيسى ك ٢,٥٠٠ ومصرف قمحة ك ٢,٨٠٠ ومصرف كوم حماده ك ٣,٢٠٠ و ك ٢,٦٠٠ ومصرف رزافة ك ٣,٥٠٠ وتمهيد جسر مصرف رزافة من المصب بناحية قرية يوسف عبد النبي وعزبة أبو غرارة هندسة صرف مركز الدلنجات.

- نهو أعمال التطهير ونزع الحشائش لمجموعة من مصارف هندسة صرف ابو حمص بالإضافة إلى أعمال الصيانة الدورية بنطاق محطة حلق الجمل( تشغيل ذاتي).

- الانتهاء من إحلال وتجديد سحارة مصرف فرع الخليج المارة أسفل ترعة الخليج ك ١,١٠٠ بهندسة ري المحمودية.

- متابعة أعمال حلقات بفلتر صناعي مجمع ٥ ايسر مصرف سيدي عزب ضمن عملية إحلال وتجديد شبكة الصرف المغطى لمنطقة الشريشرا.

- الإنتهاء من إحلال وتجديد بدالة الستين بهندسة ري الرحمانية بالإدارة العامة لرى غرب البحيرة بمعرفة الصيانة الوقائية بالبحيرة.

- أعمال التطهيرات على مصرف كوم حماده  ك ١,٤٠٠.

- تطهير محطة رفع الدلنجات بعمال الصيانة بهندسة صرف الدلنجات.

- رفع ناتج تطهير ومخلفات بعدد ٢ حفار أثناء تطهير مصرف كوم حماده  ك ١,٤٠٠ بر أيسر.

-   أعمال إنشاء شبكة الصرف المغطي للمنطقة عمر بن الخطاب على مجمع رقم ٣ أيسر مصرف صاعدة.


تطهير الترع وصيانة محطات الصرف أبرز استعدادات محافظة البحيرة لموسم الشتاء 

 أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، على المتابعة اليومية لحالة المصارف والمجاري المائية بنطاق المحافظة من حيث حاله التطهيرات ومناسيب المياه بها للحفاظ عليها من التلوث وكذا إزالة أى تعديات. 

استعدادات محافظة البحيرة لموسم الشتاء 


في نفس السياق أشار المهندس مجدى الشحات وكيل وزارة الرى بالبحيرة ان المديرية خلال الأسبوع الماضي قامت بمتابعة التالي :-

- أعمال تأهيل ترعة ابيا بزمام هندسة رى كوم حماده لمتابعة تنفيذ الأعمال حسب المواصفات الفنية والتأكيد على ضبط الجودة.

- أعمال تأهيل ترعة الشراقوه بزمام هندسة رى ابو حمص .

- إحلال وتجديد كوبري ك ٣,٦٠٠ علي ترعة شعله.

- تطهير مصرف أبو مسعود هندسة صرف دمنهور.

-  إحلال وتجديد شبكة الصرف المغطي للمنطقة كوم حماده(أ) 

- أعمال تطهير ونزع حشائش مصرف امتداد شبراخيت والنقل الفوري ناتج التطهير أمام التغطيات داخل الكتلة السكنية بالتعاون مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبراخيت 

- أعمال تأهيل ترعة جرار معنيا زمام هندسة ري كوم حماده.

- المرور على تمهيد جسر مصرف الأملاك ٥ ومصرف سيدي عيسى ك ٢,٥٠٠ ومصرف قمحة ك ٢,٨٠٠ ومصرف كوم حماده ك ٣,٢٠٠ و ك ٢,٦٠٠ ومصرف رزافة ك ٣,٥٠٠ وتمهيد جسر مصرف رزافة من المصب بناحية قرية يوسف عبد النبي وعزبة أبو غرارة هندسة صرف مركز الدلنجات.

- نهو أعمال التطهير ونزع الحشائش لمجموعة من مصارف هندسة صرف ابو حمص بالإضافة إلى أعمال الصيانة الدورية بنطاق محطة حلق الجمل( تشغيل ذاتي). 

- الانتهاء من إحلال وتجديد سحارة مصرف فرع الخليج المارة أسفل ترعة الخليج ك ١,١٠٠ بهندسة ري المحمودية.

- متابعة أعمال حلقات بفلتر صناعي مجمع ٥ ايسر مصرف سيدي عزب ضمن عملية إحلال وتجديد شبكة الصرف المغطى لمنطقة الشريشرا.

- الإنتهاء من إحلال وتجديد بدالة الستين بهندسة ري الرحمانية بالإدارة العامة لرى غرب البحيرة بمعرفة الصيانة الوقائية بالبحيرة.

- أعمال التطهيرات على مصرف كوم حماده  ك ١,٤٠٠.

- تطهير محطة رفع الدلنجات بعمال الصيانة بهندسة صرف الدلنجات.

- رفع ناتج تطهير ومخلفات بعدد ٢ حفار أثناء تطهير مصرف كوم حماده  ك ١,٤٠٠ بر أيسر. 

-   أعمال إنشاء شبكة الصرف المغطي للمنطقة عمر بن الخطاب على مجمع رقم ٣ أيسر مصرف صاعدة.

- أعمال مصب مجمع ٢١ أيسر علي مصرف كوم حماده الرابعة  (أ) . 

- أعمال مصب مجمع ٢١ أيسر علي مصرف كوم حماده الرابعة  (أ) .

البحيرة استعدادات الشتاء وزارة الرى كوم حمادة استعدادات محافظة البحيرة لموسم الشتاء محافظة البحيرة

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