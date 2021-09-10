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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

منتخب الفيوم بطلا لكأس الأفرع

صدى البلد

 

قام اليوم المهندس أحمد مجاهد رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم بتسليم كأس بطولة منتخبات أفرع الاتحاد للموسم الحالي 20-21 إلى منتخب منطقة الفيوم الفائز بالبطولة إثر تغلبه على منتخب منطقة الأسكندرية 1-0 في المباراة النهائية التي أقيمت الليلة على ملعب ستاد جهاز الرياضة العسكري بالقاهرة.

 أحرز هدف المباراة أدهم حسن في الدقيقة 68.


لعب منتخب الفيوم بتشكيل مكون من: أحمد ميهوب ، محمود يوسف ، أحمد عمر زكي، محمد سيد مخلوف ، محمد عطاء كامل، أدهم حسن، محمد أحمد مصطفى ، محمود فتحي، عمرو ثابت ، محمود عادل السيد، محمد حسين طه.


والبدلاء: ياسر خالد، عمر جابر توفيق ، حمادة ميزار، محمد حسني عبد الحليم، أيمن حمودة، علي السيد عبد الحميد، عبد الرحمن محمد، طاهر ربيع، محمد فوزي حسن، أحمد حسن عبد المهدي، اسلام محمد عبد الحليم، محمد رجب السيد، محمود أحمد ربيع محمد أحمد محمود. 


ولعب منتخب الإسكندرية بتشكيل مكون من: حسين تيمور ، سيف الخشاب ، أحمد محمد غنيم ، محمد حمدان عبد الرؤوف، بلال محمد شعبان ، محمد مجدي محمد، أحمد سمير محسن، عمرو محمود أحمد، محمود ممدوح محمود، رزق عبد الحليم بخاطرة، طارق سالم هنداوي.


والبدلاء: محمد رضوان عبد الحميد، أحمد عبد الستار ، محمد أحمد عابدين ، مؤمن حمدان، محمد عادل عبد الفضيل، عبد الرحمن موسى، اسلام محمد محمود، مجدي سعد، اسلام رشاد.


أدار المباراة هشام الفلال وعاونه رضا جبر وسيد نافع ومعهم صالح سلامة حكما رابعا ، وسيد بخيت مراقبا وناصر فراج منسقا عامًا. 


شارك في البطولة 27 فريقًا يمثلون أفرع الاتحاد المصري لكرة القدم في جميع محافظات الجمهورية.

الفيوم مصر الاسكندرية الاتحاد المصري أحمد مجاهد

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