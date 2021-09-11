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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

اليوم.. فتح باب الترشح لانتخابات مجلس إدارة نادي سموحة

اليوم ... فتح باب
اليوم ... فتح باب الترشح لانتخابات مجلس إدارة نادي سموحة

أعلن نادي سموحة الرياضي فتح باب الترشح لانتخابات مجلس الإدارة، اليوم السبت، ولمدة 7 أيام متتالية، بدءًا من الساعة 9 صباحا، وحتى 5 مساءً، ولمدة 8 ساعات يوميا، وحتى يوم الجمعة 17 من سبتمبر.


وأعلن النادي انعقاد الجمعية العمومية العادية بالنادي، يوم 29 أكتوبر 2021، بمقر النادي بسموحة، وفقا لأحكام قانون الرياضة رقم 71 / 2017 ولائحة النظام الأساسي للنادي والمعتمدة من اللجنة الاوليمبية المصرية.


ويبدأ التوقيع في الكشوف من الساعة 9 صباحا وحتى 7 مساءً ويبدأ التصويت مع بداية التسجيل في كشوف الحضور وينتهي بانتهاء مواعيد التسجيل ويكون الاجتماع صحيحا بحضور 10 الاف عضو على الأقل من الأعضاء الذين لهم حق حضور الجمعية العمومية فإذا اكتمل النصاب القانوني يتم البدء في فرز الأصوات ومناقشة جدول الأعمال بعد الانتهاء من التوقيع في الكشوف في تمام الساعة 7 مساءً وذلك بإستاد الهوكي الدولي.


وتقدم طلبات الترشح مدعمة بالمستندات باسم السيد المدير التنفيذي وذلك للجنة المشكلة للاستلام ومقرها إدارة النادي طبقا لشروط الترشح المعلنة بالنادي ووفقا للائحة النظام الأساسي بالنادي، والأعضاء الذين لهم حق حضور الجمعية العمومية هم المسددين للاشتراك السنوي لعام 2020-2021 وذلك قبل تاريخ الجمعية العمومية ب 15 يوميا والذين مضت على عضويتهم سنة على الأقل على تاريخ اجتماع الجمعية العمومية.

 


وأكد النادي أن التوقيع في كشوف الحضور بموجب بطاقة عضوية النادي أو بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر أو رخصة القيادة أو رخصة السلاح، ولا يجوز للعضو ان ينيب غيره في حضور اجتماع الجمعية العمومية.

سموحة فتح باب الترشح انتخابات مجلس الإدارة نادي سموحة الرياضي إستاد الهوكي الدولي

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