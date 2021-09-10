أخبار النادي الأهلي| قرار عاجل من موسيماني.. ومعسكر عقب مباراة المقاولون

نشر “صدى البلد” على مدار الساعات الماضية، العديد من الأخبار المهمة عن النادي الأهلي سواء على الساحة المحلية أو الإفريقية وجاءت كالآتي:

-قرار خاص من موسيماني للاعبي الأهلي استعدادا للقاء طلائع الجيش

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بقيادة بيتسو موسيماني، منح اللاعبين راحة سلبية من التدريبات غدًا السبت، في إطار البرنامج الموضوع للفريق خلال الفترة الحالية.

-الخطيب يفوض طارق قنديل لحضور احتفالات "مئوية الترسانة"

حرص محمود الخطيب رئيس الأهلي، على تفويض طارق قنديل عضو مجلس إدارة الأهلي لحضور فعاليات احتفالات نادي الترسانة بمرور مائة عام على تأسيسه التي أقيمت اليوم وتخللتها مباراة ودية.

-محاضرة فنية وجمل خططية في مران الأهلي استعدادا للسوبر المصري

واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته مساء اليوم الجمعة على ملعب التتش بالجزيرة، استعدادًا لمواجهة طلائع الجيش في السوبر المصري.

-سيد عبد الحفيظ: الأهلي يدخل معسكرًا مغلقًا بالإسكندرية 16 سبتمبر

أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، إن الفريق سيدخل معسكرًا مغلقًا بالإسكندرية يوم 16 سبتمبر الجاري عقب مباراة المقاولون العرب الودية..