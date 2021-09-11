محمود العربى فى فيديو قديم .. عملت قانون لـ نفسي العامل اللى بيفطر ويتعشى فول لازم أديله إللى يبسطه

تداول رواد السوشيال ميديا فيديو لرجل الأعمال الراحل محمود العربي الذى توفى عقب معاناة مع المرض منذ فترة طويلة.

وتحدث محمود العربي خلال اللقاء عن العاملين معه في مجموعة العربي ، حيث قال " شركة توشيبا فيها 180 الف واحد بيعمل فانا بقول لـ ولادى وللرجالة اللى معايا بعتبرهم ولادى ، انا عملت قانون لـ نفسي ، الولد اللى هيشتغل دلوقتى هيفطر فول ويتعشى فول يبقى لازم اديلة مايكفية واعمله حوافز .

واكد العربى : لازم اديلة بعد سنة ونص ارباح ولازم يجى مبسوط ويروح مبسوط ، لان ، البنى ادم ده ربنا خلقه زى ماخلقنى فانا لازم اتقى الله الاول فيه ، انما مش معنى كدة ان انا امص فى دمة واشغله واربح انا وهو لا ".

ويشيع جثمان الحاج محمود العربي بقرية أبو رقبة التابعة لمركز اشمون.

وأصدرت الشركة بيانا قالت فيه :" بقلوب مؤمنة بالله وراضية بقضائه وقدره، ننعى بمزيد من الحزن والأسى وفاة المغفور له الحاج / محمود العربي رئيس مجلس إدارة مجموعة العربي و رجل الصناعة الوطنية وشهبندر التجار، والذى وافته المنية اليوم وستشيع الجنازة غدا بعد صلاة الجمعة بمسجد العربي بقرية ابورقبة مركز أشمون محافظة المنوفية، وسنوافيكم بموعد ومكان العزاء في وقت لاحق بإذن الله .. لقد كان نموذجًا مشرفا للعطاء وحب الناس، وكان رحمه الله محل تقدير واحترام كل المصريين، وكان لنا نعم الأب والقائد الراشد الذي ستبقى سيرته العطرة وريادته في مجال التجارة والصناعة نموذجا فريدا تقتدي به الأجيال القادمة ، وستبقى أعماله الخيرية والإنسانية حاضرة في الوجدان.

نسأل الله العلي القدير أن يتغمد المغفور له بواسع رحمته وأن يسكنه الفردوس الأعلى ويجزيه بالإحسان إحسانًا، وأن ينزله منزلًا مباركا والله خير المنزلين.



إنا لله ما أعطى ولله ما أخذ وكل شئ عنده بأجل مسمى، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا "إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ".