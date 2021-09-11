عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

إسعاد يونس تحصد جائزة أفضل مذيعة أفضل وأفضل برنامج هذا العام من مجلة دير جيست.. شاهد

صدى البلد

حصدت الإعلامية إسعاد يونس على جائزة أفضل مذيعة أفضل 

وآفضل برنامج  هذا العام من مجلة دير جيست.

 

ونشرت اسعاد يونس صور لها عبر حسابها بموقع انستجرام وعلقت اسعاد  قائلة “ دير جيست 2021 للمرة السادسة أفضل مذيعة و أفضل برنامج ”.

 

وحضرت الفنانة إسعاد يونس على السجادة الحمراء لحفل توزيع جوائر دير جيست برفقة الفنان هشام جمال وشيماء سيف لتسلم جوائزهم في الحفل الذي يحضره عدد كبير من النجوم.

وأقيم مساء امس حفل توزيع جوائز دير جيست، الذي يشهد تكريم عدد من الفنانين عن أعمالهم الناجحة في الفترة الأخيرة، كما يتم توزيع الجوائز على المشاهير الأفضل فى كافة المجالات.

يتوافد على الحفل الذي يقام في إحدى الفنادق الكبرى بالتجمع الخامس النجوم والمشاهير قبل لحظات من تسليم جوائزهم ودروع التكريم.

وتستعد إدارة الدير جيست لاستقبال النجوم على السجادة الحمراء قبل فعاليات حفل توزيع الجوايز والتكريمات.

اسعاد يونس شيماء سيف

ترشيحاتنا

بالفيديو .. محمد رمضان يطعم نمرا | شاهد

أمريكا تعلق نقل لاجئين من أفغانستان بعد اكتشاف مرض معد

الأسباب المعينة على صلاة الفجر.. السر في آية وحديث

لاغتصابه ٣ فتيات.. الحبس الاحتياطي لنجم مانشستر سيتي حتي يناير

إسرائيل تشن ضربات جوية على قطاع غزة

بملامح أساسية من فيات تورو .. ستيلانتيس تكشف عن رام 1000 |صور

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تقارير: عقوبة قاسية ضد مصطفى محمد بسبب واقعة "سب" البدري

لا عزاء لمدعى الكذب.. رسالة قوية من مرتضى منصور بعد بطولة يد الزمالك

زيادة المعاشات 15% الأبرز.. كل ما تريد معرفته عن قانون التأمينات والمعاشات الجديد

طلب عاجل من حسام البدري بعد انتهاء مهمته مع منتخب مصر

بعد حادث مروع.. شائعات الوفاة تلاحق مطرب المهرجانات حودة بندق

تحذير عاجل لمصطافي رأس البر من النزول للبحر

قرش الساحل.. الاتحاد الدولي للغوص والإنقاذ يكشف مفاجأة| فيديو

كله أهلاوية .. خالد الغندور يهاجم مجاهد بسبب الجهاز الجديد للمنتخب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد غياب 18 عاما.. جينيفر لوبيز برفقة بن أفليك على السجادة الحمراء لمهرجان فينيسيا

في مهب الريح.. شاهد أمريكية تتحدى إعصار قاتل من أجل موعد غرامي

جرح حاد بالذراع .. الحقيقة الكاملة لهجوم قرش على غواص بالساحل الشمالي

شاهد... نسرين طافش ووليد توفيق على الريد كاربت لحفل "دير جيست"

فيديو

فيديو جراف.. آخر التطورات الصحية لياسمين عبدالعزيز

نجمات بالهوت شورت .. فنانات أشعلن صيف 2021

فيديو جراف.. ثروته تخطت مليار جنيه.. تعرف على رحلة محمود العربي صاحب شركة توشيبا

فيديو جراف.. فقدان التذوق وصعوبة التنفس.. أبرز أعراض كوفيد طويل الأمد

المزيد

ساحة رأي

أحمد عمر يكتب: العنف النسائي.. خطر يهدد الأمن المجتمعي

كواعب أحمد البراهمي تكتب: الطبقة المتوسطة 

أحمد فيهم يكتب: زينة

أمينة محمد الدسوقي تكتب: جائحة كورونا والعادات الغذائية للناس

بيري محمد تكتب: زُقاق المدق بين الماضي والحاضر

د. جيهان فرحات تكتب: تاريخ ابداعات المرأة 

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

الذين يقتلون الصحافة ويمشون في جنازتها

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «3»

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: مصادر الحذر الاقليمى الروسى

إيمان الدربي

هوس غشاء البكارة

إسلام كمال

الرجم المعنوى!

أحمد فرغلى رضوان

زفة خالد يوسف النخباوية!

د.احمد فخرى

المزاج الإيجابي والمزاج السلبي

بهجت العبيدي

الإنسان الهجين .. ما بعد الإنسان العاقل!

اﻟﻤﺰﻳﺪ