82 مليون جنيه مشتريات الأجانب بالبورصة الأسبوع الماضي

سجل الأجانب صافي شراء بقيمة 82.7 مليون جنيه بينما سجل العرب صافي شراء بقيمة 48.7 مليون جنيه، بعد استبعاد الصفقات.

سجلت تعاملات المصريين نسبة 90 % من إجمالى التعاملات على الأسهم المقيدة ، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 4.9 %و العرب على 5.1 % و ذلك بعد استبعاد الصفقات.

جدير بالذكر أن تعاملات المصريين مثلت 83.7% من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات، بينما سجل الأجانب 9.5 %و سجل العرب 6.8 %و قد سجل الأجانب صافي بيع بنحو 2454 مليون جنيه وسجل العرب صافي شراء بنحو 1456 ملايين جنيه على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام.