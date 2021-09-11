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استشاري نساء وتوليد يكشف فوائد ومزايا عملية تكيس المبايض

اسلام سعيد
اسلام سعيد

قال الدكتور إسلام سعيد، استشاري النساء ولتوليد والعقم والحقن المجهري وأطفال الأنابيب، إن عملية تكيس المبايض بالليزر تعد خيارًا علاجيًا جيدًا، إذ يهدف استخدامها إلى تحفيز عملية الإباضة، وتنظيم الدورة الشهرية، وتعزيز فرصة حدوث الحمل، وذلك من خلال إنقاص مستوى هرمون التستوستيرون.

 

وأضاف "سعيد"، خلال لقائه مع الإعلاميات ياسمين فهمي وهاجر الشرنوبي وشيماء السباعي، في برنامج "3 ستات"، المذاع على قناة "صدى البلد"، اليوم السبت، أن متلازمة تكيس المبايض هي مشكلة صحية شائعة الحدوث، ظهرت لدى 5 - 10% من النساء اللاتي يعانين من العقم، ويجدر بالذكر أن 80% من حالات العقم الناتجة عن غياب عملية الإباضة تعزى إلى تكيس المبايض.

 

وتابع: "تتعدد الخيارات العلاجية التي يمكن استخدامها لحل مشكلة تكيس المبايض، وفي أغلب الحالات تكون النتائج ناجحة وتتمكن المرأة من الحمل، وسنتعرف فيما يأتي أكثر حول عملية تكيس المبايض بالليزر".

 

وقال الدكتور إسلام سعيد، إنه لا يزال هناك جدل حول التعريف الدقيق لمتلازمة تكيس المبايض، حيث تم الإقرار مؤخرا في مساهمة عدم انتظام إفراز وامتصاص الأنسولين في آليات تضرر الأجهزة المشتركة في حدوث هذه الظاهرة..

 

وأضاف "سعيد"، أنه غالبا ما تتميز متلازمة تكيس المبايض بخلل وراثي لم يفسر بعد على المستوى العائلي، وذلك بسبب ظهورها بين نساء الأسرة بنسبة عالية احتمال 50% لحدوثها لدى أخت لامرأة تعاني من تكيس المبايض.
 
وتابع: "علاج تكيس المبايض يتم بالأساس علاج الأعراض المصاحبة لتكيس المبايض عن طريق اتباع نظام غذائي صحي، والمحافظة على الوزن وفقدانه- فهذا من الممكن أن يجعل فترات الحيض لديك أكثر طبيعية، ويمكن أن يقلل من نمو الشعر والاكتئاب، بالإضافة إلى ممارسة التمارين الرياضية بانتظام وبشكل دائم، خاصة التمارين التي تساعد على ضخ الدم لقلبك، وكذلك رفع الأوزان للحفاظ على عضلاتك قوية".

 

وقال الدكتور إسلام سعيد، إنه متلازمة المبيض المتعدد الكيسات، تعرف باسم متلازمة تكيس المبايض، وهي اضطراب ناتج عن اختلال التوازن الهرموني الذي يؤثر على كيفية عمل مبيض المرأة، ويصف مصطلح تكيس المبايض، المبايض التي تحتوي على العديد من الجريبات الصغيرة التي لم تنضج لتتم الإباضة.

 

وتابع "سعيد"،  أن هذه "الأكياس" التي ليست في الواقع خراجات وتوجد لدى واحدة من كل خمس نساء، تسبب متلازمة تكيس المبايض ومع ذلك يُفهم الآن تكيس المبايض على أنه مجرد عرض واحد محتمل للحالة، وتُحدد المتلازمة على أنها أحد الأسباب الرئيسية لمشاكل الخصوبة لدى النساء، ويمكن أن تؤدي الحالة إلى مشاكل صحية أخرى.

 

وأوضح  أنه لا يمكن علاج متلازمة تكيس المبايض، ولكن هناك الكثير من العلاجات للمساعدة في إدارة الأعراض، وما يزال السبب الدقيق للإصابة بمتلازمة تكيس المبايض غير معروف، ولكن من المفهوم أن العديد من النساء المصابات بمتلازمة تكيس المبايض لديهن مقاومة للأنسولين وتنتج أجسامهن أنسولين أكثر من المعتاد للتعويض.

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