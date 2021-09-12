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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

استغاثات من أسرة الطفلة"بسنت" ضحية حادث موتوسيكل لعلاجها

استغاثات لأسرة الطفلةبسنتضحية
استغاثات لأسرة الطفلة"بسنت"ضحية حادث موتوسيكل

أعلنت أسرة الطفلة "بسنت .ب" ضحية حادث سير وتصادم الدراجه النارية "موسيكل"  في محافظة الغربية منذ قليل بمناشدتها الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا بالتدخل لعلاج إبنتهم خاصة وأنها تعاني من مشاكل بالقلب بالمستشفي التعليمى العالمي.

كما شدد في استغاثتهم علي أهمية تدخل رئيس الجامعة والمسؤولين بمتابعة حالتها وعلاجها.

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وكان  شارع القاضي بمدينة التابع لدائرة قسم أول طنطا شهد  مساء اليوم إصابة طفله صغيرة تدعي "بسنت ب" صدمها موتوسيكل مسرع من الامام  وهي في يد والدتها أثناء سيرها بجانب الطريق في الشارع .

كما تداول  رواد مواقع التواصل الاجتماعي"في بوك " الجروبات والصفحات بعض لقطات للحادث كما رصد عم طريق كاميرات المراقبة مشيرين إلي  استيائهم من مشهد الحادث.

كما طالب العشرات من الأسر والعائلات بأهمية سرعة تدخل الأجهزة الأمنية في  ضبط سائق الموتوسيكل واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

اسرة الطفلة بسنت ضحية حادث موتوسيكل تصادم سيده وابنتها مناشدات رئيس جامعة طنطا مستشفيات جامعية بطنطا

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