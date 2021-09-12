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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

شوبير : أنباء عن إصابة بيرسي تاو وغيابه عن الأهلي لمدة شهر

صدى البلد

قال الإعلامى أحمد شوبير  إن هناك أنباء عن إصابة بيرسي تاو لاعب النادى الأهلى في العضلة الضامة، واحتمال غيابه لمدة شهر . 

 

وكتب شوبير عبر حسابة عبر موقع فيسبوك “ أنباء عن إصابة بيرسي تاو في العضلة الضامة واحتمال الغياب لمدة شهر ”.

 

ويقيم النادي الأهلي حفلاً بإستاد مختار التتش يوم الثلاثاء لتكريم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي بعد تتويجهم باللقب التاسع والعاشر بدوري أبطال أفريقيا

يعود الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي لتدريباته مساء غد باستاد مختار التتش استعدادًا لخوض مواجهة السوبر المحلي أمام طلائع الجيش يوم 21 سبتمبر الحالي على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية.

ويظهر في مران الغد مجموعة اللاعبين الدوليين بعد إنتهاء الراحة السلبية التي منحها لهم بيتسو موسيماني المدير الفني عقب إنتهاء مهمتهم مع المنتخب الوطني وهم محمد الشناوي وأيمن اشرف وأكرم توفيق وأيمن اشرف وعمرو السولية وحمدي فتحي ومحمد مجدي أفشه ومحمد شريف وحسين الشحات، كما سيظهر كل من اليو ديانج وعلي معلول بعد إنتهاء مهمتهم مع منتخبات بلادهم.

ويعود الفريق لاستئناف تدريباته غدا الأحد على ملعب التتش بالجزيرة.

الأهلى موسيمانى بيتسو موسيماني

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