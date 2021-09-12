أخبار التوك شو | وزير السياحة والآثار يكشف تفاصيل زيارة موسكو.. تعليق قوي من جامعة الأزهر على عقوق الآباء للأبناء

عرضت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من الموضوعات الهامة نعرض لكم أبرزها :

كشف الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، عن سبب زيارته موسكو، قائلاً: " هي سلسلة زيارات خاصة بالدول المُصدرة للسياحة"، مشيراً إلى زياراته في العام الماضي لـ أوكرانيا، وبلاروسيا، وبولندا، والسعودية، وألمانيا.



قال الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، إنها تهنئ مصر على إطلاقها للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التى تعد أول وثيقة تجمع بين كافة أطياف الشعب والتى تتمثل فى الحكومة والمجتمع المدنى.

ماهر فرغلي: هجمات 11 سبتمبر ساعدت على انتشار ما يسمى بالإسلاموفوبيا



قال ماهر فرغلي الخبير في الجماعات الأصولية ، إن هجمات 11 سبتمبر تسببت في محاولات لحصار العالم الإسلامي مؤكدا أن هذه الضربات ساعدت علي انتشار ما يسمي بالإسلامو فوبيا في العالم ، وأن هذه الضربات كانت موجة من تنظيم القاعدة إلي الأمريكان.

علق الدكتور أحمد زارع، المتحدث الرسمي لجامعة الأزهر، على الابن الذي شنق نفسه في مدينة السنبلاوين بسبب معاملة والده السيئة، قائلًا: "شيء صعب للغاية"، مشيرًا إلى أن هناك العديد من الأبناء مظلومون من والديهم، وهناك من لا يستطيع التحدث خوفًا من عقوق الوالدين ودائمًا الآباء يسترشدون بالدين عندما يصدر من أحد الأبناء شكوى أو ضيق نفس من سوء المعاملة.



قال اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، إن سوهاج سوف تكون محافظة جاذبة للعمالة ومشاريع حياة كريمة تحتاج إلى أيدي عاملة كبيرة وضخمة .



قال الدكتور محمد النادي، عضو اللجنة العليا لمكافحة فيروس كورونا، إن البروتوكول العلاجي الجديد لفيروس كورونا يتضمن بعض الأدوية الجديدة التي لن تستخدم إلا بأمر الطبيب.

قال وليد السروجي محامي الممرض المعتدي علية من قبل الطبيب ، إن موكلي لم يكن يعرف انه سيتم استدراجه إلي غرفة ليتم معه ما تم وان يعتدي علية الطبيب بسبب الكلب الخاص به ، مؤكدا أن الشخصيات التي كانت متواجدة أثناء تصوير موكلي جميعا رؤساء أقسام .



قال محمد الاتربي نائب رئيس نادي الزمالك، أن اللجنة المؤقتة التي تدير نادي الزمالك ليس لها أي أغراض انتخابية، مؤكدا أن هذه اللجنة جاءت من أجل خدمة نادي الزمالك فقط، لافتا إلي أن اللجنة مهمتها الرسمية مستمرة لمدة 6 شهور انقضي منهم 4 شهور.

قال الإعلامي أحمد موسى، تعليقا على إطلاق الرئيس السيسي الاستراتيجية الوطنية لـ حقوق الإنسان، إن جماعة الإخوان الإرهابية تتلقى دعما كبيرا وتعمل منذ 90 عاما في مصر من أجل إسقاطها .

قال الدكتور أحمد العزب رئيس قطاع العمليات والتشغيل بهيئة الإسعاف ، إن الهيئة تقدم جميع الخدمات الطارئة للمواطنين والمقيمين علي ارض مصر مجانا ، مؤكدا أنه يتم نقل المرضي أليا إلى مستشفى حكومي مجانا .



