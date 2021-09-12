عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أخبار التوك شو | وزير السياحة والآثار يكشف تفاصيل زيارة موسكو.. تعليق قوي من جامعة الأزهر على عقوق الآباء للأبناء

أخبار التوك شو
أخبار التوك شو

عرضت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من الموضوعات الهامة نعرض لكم أبرزها :

كشف الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، عن  سبب زيارته موسكو، قائلاً: " هي سلسلة زيارات خاصة بالدول المُصدرة للسياحة"، مشيراً إلى زياراته في العام الماضي لـ أوكرانيا، وبلاروسيا، وبولندا، والسعودية، وألمانيا.

 


قال الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، إنها تهنئ مصر على إطلاقها للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التى تعد أول وثيقة تجمع بين كافة أطياف الشعب والتى تتمثل فى الحكومة والمجتمع المدنى.

 

ماهر فرغلي: هجمات 11 سبتمبر ساعدت على انتشار ما يسمى بالإسلاموفوبيا

 


قال ماهر فرغلي الخبير في الجماعات الأصولية ، إن هجمات 11 سبتمبر تسببت في محاولات لحصار العالم الإسلامي مؤكدا أن هذه الضربات ساعدت علي انتشار ما يسمي بالإسلامو فوبيا في العالم ، وأن هذه الضربات كانت موجة من تنظيم القاعدة إلي الأمريكان.

 

 

علق الدكتور أحمد زارع، المتحدث الرسمي لجامعة الأزهر، على الابن الذي شنق نفسه في مدينة السنبلاوين بسبب معاملة والده السيئة، قائلًا: "شيء صعب للغاية"، مشيرًا إلى أن هناك العديد من الأبناء مظلومون من والديهم، وهناك من لا يستطيع التحدث خوفًا من عقوق الوالدين ودائمًا الآباء يسترشدون بالدين عندما يصدر من أحد الأبناء شكوى أو ضيق نفس من سوء المعاملة.

 

 


قال  اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، إن سوهاج سوف تكون محافظة جاذبة للعمالة ومشاريع حياة كريمة  تحتاج إلى أيدي عاملة كبيرة وضخمة .

 

 


قال الدكتور محمد النادي، عضو اللجنة العليا لمكافحة فيروس كورونا، إن البروتوكول العلاجي الجديد لفيروس كورونا يتضمن بعض الأدوية الجديدة التي لن تستخدم إلا بأمر الطبيب.

 

 

 

قال وليد السروجي محامي الممرض المعتدي علية من قبل الطبيب ، إن موكلي لم يكن يعرف انه سيتم استدراجه إلي غرفة ليتم معه ما تم وان يعتدي علية الطبيب بسبب الكلب الخاص به ، مؤكدا أن الشخصيات التي كانت متواجدة أثناء تصوير موكلي جميعا رؤساء أقسام .

 


قال محمد الاتربي نائب رئيس نادي الزمالك، أن اللجنة المؤقتة التي تدير نادي الزمالك ليس لها أي أغراض انتخابية، مؤكدا أن هذه اللجنة جاءت من أجل خدمة نادي الزمالك فقط، لافتا إلي أن اللجنة مهمتها الرسمية مستمرة لمدة 6 شهور انقضي منهم 4 شهور.

 

 

قال الإعلامي أحمد موسى، تعليقا على إطلاق الرئيس السيسي الاستراتيجية الوطنية لـ حقوق الإنسان، إن  جماعة الإخوان الإرهابية تتلقى دعما كبيرا وتعمل منذ 90 عاما في مصر من أجل إسقاطها .

 

 

قال الدكتور أحمد العزب رئيس قطاع العمليات والتشغيل بهيئة الإسعاف ، إن الهيئة تقدم جميع الخدمات الطارئة للمواطنين والمقيمين علي ارض مصر مجانا ، مؤكدا أنه يتم نقل المرضي أليا إلى مستشفى حكومي مجانا .

 


 

 

السياحة الأزهر وزير السياحة التضامن الاجتماعي جامعة الأزهر الحكومة حقوق الإنسان المجتمع المدني مدينة السنبلاوين مكافحة كورونا الدكتور خالد العناني

ترشيحاتنا

الحكومة تبيع أجلي خزانة بـ10.5 مليار جنيه.. اليوم

برلمانية: إلغاء خانة الديانة من البطاقة "طمس" للهوية الدينية

لو من مواليد 12 سبتمبر ماذا يقول تاريخ ميلادك عنك وما النصيحة

أصبحت جاهزة بالفعل.. انطلاقة قوية لـ فولكس فاجن بولو| صور

اليوم.. آخر فرصة للتسجيل في تقليل الاغتراب من تنسيق الجامعات 2021

شركة TCL تعتزم إطلاق أول هاتف قابل للطي رخيص الثمن ومنافس ل Galaxy Z Flip

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تقارير: عقوبة قاسية ضد مصطفى محمد بسبب واقعة "سب" البدري

رقصت بـ فوطة حمام.. بلاغ يطالب بمحاكمة فيفي عبده

استعان بخدمات ميدو.. تعرف علي مدرب بيراميدز الجديد وجهازه المعاون

اليوم.. آخر فرصة للتسجيل في تقليل الاغتراب من تنسيق الجامعات 2021

رائحة الجنة.. يوتيوبر شهيرة تعلن توبتها بعد رؤيا شاهدت فيها الرسول

قالولي 3 ساعات وهتموت.. أحمد العوضي يكشف مفاجأة ببداية مرض ياسمين عبد العزيز

أنباء عن زواج الفنانة أصالة من مدير أعمال ماجد المهندس| فيديو وصور

مهاجم الترجي التونسي يقترب من الدوري المصري.. تعرف على التفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رائحة الجنة.. يوتيوبر شهيرة تعلن توبتها بعد رؤيا شاهدت فيها الرسول

هزمت الأبطال.. طفلة تسحب شاحنة وزنها 2طن في مسابقة أقوى إمرأة.. فيديو

الإعدام أم الحبس مجددا.. ما مصير الأسرى الفلسطينيين الأربعة بعد القبض عليهم؟

17 مليون جنيه.. شاهد منزل وسط الصحراء بتكلفة خيالية والسبب غريب|صور

فيديو

فيديوجراف.. إثيوبيا على صفيح ساخن.. مدنيون وضباط يفرون من تيجراي إلى السودان

منهم المقاومة والفرار.. القبض على 4 أسرى هاربين من سجن جلبوع |فيديوجراف

مصر مستمرة.. 7 توصيات من السيسى للحكومة فى مجال حقوق الإنسان

النيابة تتدخل.. ماذا حدث في واقعة سجود الممرض لـ الكلب؟

المزيد

ساحة رأي

د.محمد عونى يكتب: الأهلى ملك السوبر المصرى

د. أحمد البدوي يكتب: التخطيط الاستراتيجي المتقدم بجامعة الأزهر

ليلى موسي تكتب: طالبان.. والأيديولوجية المناهضة للديناميكية والتغيير

محمود الجلاد يكتب: سائقة الملاكي.. (قصة قصيرة)

محمد شعبان يكتب: المدن الشبابية

أحمد عمر يكتب: العنف النسائي.. خطر يهدد الأمن المجتمعي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: الطلبان الباكستانية

إلهام أبو الفتح

دلل قلبك تكسب حياتك

كريمة أبو العينين

الخيانة

إبراهيم شعبان

الذين يقتلون الصحافة ويمشون في جنازتها

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «3»

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: مصادر الحذر الاقليمى الروسى

إيمان الدربي

هوس غشاء البكارة

إسلام كمال

الرجم المعنوى!

اﻟﻤﺰﻳﺪ