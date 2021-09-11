ماهر فرغلي: هجمات 11 سبتمبر ساعدت على انتشار ما يسمى بالإسلاموفوبيا

قال ماهر فرغلي الخبير في الجماعات الأصولية ، إن هجمات 11 سبتمبر تسببت في محاولات لحصار العالم الإسلامي مؤكدا أن هذه الضربات ساعدت علي انتشار ما يسمي بالإسلامو فوبيا في العالم ، وأن هذه الضربات كانت موجة من تنظيم القاعدة إلي الأمريكان.



وأضاف ماهر فرغلي خلال مداخلة هاتفية في برنامج " التاسعة " المذاع علي القناه " الأولي المصرية " ، أن اليمين المتطرف استغل أحداث 11 سبتمبر في أن يكون له تواجد في الأحزاب والمؤسسات وجماعات تهدد المسلمين في مختلف دول العالم، مؤكدا أن ما فعله تنظيم القاعدة يعتبر جريمة بجميع المقاييس.

نشر موقع "بازفييد" الإخباري صورا تبادلها رواد موقع "تويتر" تظهر قوس قزح فوق مبنى التجارة العالمي في ذكرى 11 سبتمبر.

التقط حساب بن سترنر بضع صور تظهر قوس قزح، فنجر من برج مركز التجارة العالم ويعبر جزيرة مانهاتن، ووصفه سترنر بالقوس قزح الساحر.

البعض رفع صور لقوسي قزح يحيط بجزيرة مانهاتن.