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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مصيلحي يكشف تفاصيل المفاوضات مع حارس الزمالك

جنش
جنش

أكد محمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري أنه تواصل مع محمود عبد الرحيم جنش حارس مرمي نادي الزمالك من أجل الانضمام لصفوف زعيم الثغر .

 

وقال محمد مصيلحي في تصريحات هاتفية لفضائية “ أون تايم سبورتس”، تحدثت مه جنش حارس مرمي الزمالك ووكيله للأنضمام للاتحاد السكندري ".

وتابع محمد مصيلحي :" نعلم أن فاركو وفيوتشر لديهما اهتمام بضم اللاعب وهما متفوقان علينا في الماليات ولكن جنش إسكندراني ومهتمون بضمه".

 

الزمالك يحسم قراره بشأن مصير جنش

 

وفي سياق آخر كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك عن حسم مسئولي النادي، لموقف محمود عبدالرحيم "جنش"، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأبيض، خلال الموسم الجديد.


وكان حسين لبيب، رئيس اللجنة المكلفة بإدارة شئون نادي الزمالك، عقد جلسة مع جنش أول أمس تحدث إليه خلالها عن مصيره في الموسم الجديد، وذلك بعد الأزمة التي كانت نشبت بين الحارس والفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الأبيض.


واتفق الطرفان خلال الجلسة على خروج جنش للإعارة خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية لمدة موسم واحد.

 

يأتي ذلك في ظل وصول الأزمة بين اللاعب وكارتيرون إلى طريق مسدود.

 

 

محمد مصيلحي نادي الاتحاد السكندري جنش الزمالك

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