انقطاع المياه عن مناطق شرق السكة بقنا اليوم

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بقنا، في بيان عن انقطاع المياه عن مناطق شرق السكة الحديد بمدينة قنا، اليوم الجمعة الموافق 13 يونيو 2025.

وأوضح بيان شركة مياه قنا، أن انقطاع مياه الشرب عن المنطقة المذكورة، نظراً لتنفيذ أعمال الصيانة الوجوبية لخلايا الجهد المتوسط والمنخفض لمحطة مياه الصالحية الكبرى بقنا المغذية لشرق السكة الحديد بمدينة قنا، مما سيتسبب فى انقطاع المياه عن شرق السكة الحديد، وضعفها ببعض المناطق بغرب السكة بالمدينة.

وأضاف بيان شركة مياه قنا، أن أعمال الصيانة سوف تبدأ من الساعة الثانية عشر بعد منتصف الليل حتى الساعة الثانية صباحا وذلك لزوم أعمال الصيانة اللازمة.

وأهابت شركة مياه قنا، عبر بيانها، المواطنين وأصحاب المخابز والمطاعم قاطنى المناطق المتأثرة بإنقطاع المياه بتوفير احتياجاتهم من الميا ه خلال فترة العمل المذكورة.

ونوه بيان شركة مياه الشرب بقنا، بأنه خصص أرقام للاستفسار والشكاوى، تتضمن الاتصال على الخط الساخن ١٢٥ أو الأرقام ٠١٢٧٥١١٧٩٩١ / ٠١٠١٢٦٤٦٩٧٦