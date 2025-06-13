ردود فعل عربية غاضبة من العدوان الإسرائيلي ضد إيران| تفاصيل

أثار العدوان الإسرائيلي ضد إيران في الساعات الأولى من صباح اليوم حالة من ردود الأفعال الغاضبة لدى كثير من دول المنطقة، حيث نددوا بالعدوان الغاشم.

سلطنة عمان

أدانت سلطنة عمان وبشدة العدوان الجوي الذي شنّته دولة الاحتلال فجر الجمعة على إيران، معتبرة إياه "تصعيدا خطيرا" يهدّد الجهود الدبلوماسية.

وفي بيان لها أوردته وكالة الأنباء الرسمية، حملت مسقط إسرائيل المسؤولية عن هذا التصعيد وتداعياته، داعية المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف واضح وحازم لوقف هذا النهج الخطير، الذي يهدّد بإقصاء الحلول الدبلوماسية وتقويض أمن واستقرار المنطقة".

السعودية

أدانت المملكة العربية السعودية، اليوم الجمعة، الهجوم الإسرائيلي على إيران، مؤكدةً أنه انتهاك لسيادتها والقانون والدولي.

وقالت الخارجية السعودية في بيان لها: " تعرب المملكة العربية السعودية عن إدانتها واستنكارها الشديد للاعتداءات الإسرائيلية السافرة تجاه الجمهورية الإسلامية الإيرانية الشقيقة التي تمس سيادتها وأمنها وتمثل انتهاكًا ومخالفةً صريحة للقوانين والأعراف الدولية".

وأضافت: " وإذ تدين المملكة هذه الاعتداءات الشنيعة؛ لتؤكد أن على المجتمع الدولي ومجلس الأمن مسؤولية كبيرة تجاه وقف هذا العدوان بشكل فوري".

قطر

فيما أعربت الخارجية القطرية عن إدانتها الشديدة واستنكارها البالغ للهجوم الإسرائيلي الذي استهدف أراضي الجمهورية الإسلامية الإيرانية الشقيقة وتعتبره انتهاكاً صارخاً لسيادة #إيران وأمنها وخرقاً واضحاً لقواعد ومبادئ القانون الدولي.

كما عبرت دولة قطر عن بالغ قلقها إزاء هذا التصعيد الخطير الذي يأتي في سياق نمط متكرر من السياسات العدوانية التي تهدد أمن واستقرار المنطقة وتعرقل الجهود الرامية إلى خفض التصعيد والتوصل إلى حلول دبلوماسية.

الأردن

وأدانت المملكة الأردنية الهاشمية بأشدّ العبارات، العدوان الإسرائيلي على الجمهورية الإسلامية الإيرانية الصديقة، باعتباره انتهاكًا صارخًا لسيادة دولة عضو في الأمم المتحدة، وخروجًا سافرًا عن قواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

وحذّر الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين السفير د. سفيان القضاة من تبعات هذه الانتهاكات التصعيدية التي تُهدد أمن المنطقة واستقرارها، وتُفاقم من حدة التوتر.

وجدّد القضاة التأكيد على ضرورة احترام قواعد القانون الدولي، وعلى مسؤولية المجتمع الدولي، وبالأخص مجلس الأمن، في التحرك العاجل لوقف هذه الاعتداءات ومنع تكرارها، والحيلولة دون الانزلاق نحو مزيد من التوتر والتصعيد.

إندونيسيا

زأدانت وزارة الخارجيّة الإندونيسية الهجوم الإسـرائيـلي على إيران بشدة مطالبة جميع الأطراف على ضبط النفس.

وقال الهارجية الأندونيسية في بيان لها الهجوم الإسرائيلي سيفاقم التوترات الإقليمية القائمة بالفعل وقد يشعل صـراعاً أوسع نطاقاً.

الأمم المتحدة

ومن جانبه ، أعرب الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو جوتيريش عن "قلقه العميق" من التصعيد الإسرائيلي، ويطالب بضبط النفس لتجنب صراع أوسع في الشرق الأوسط.

الإمارات

أعربت دولة الإمارات عن إدانتها، بأشد العبارات، الاستهداف العسكري الإسرائيلي الذي تعرضت له الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وعبرت عن قلقها العميق إزاء استمرار التصعيد وتداعياته على الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأكدت وزارة الخارجية، في بيان لها، أهمية ممارسة أقصى درجات ضبط النفس والحكمة لتجنب المخاطر وتوسيع رقعة الصراع.

وجددت الوزارة التأكيد على إيمان دولة الإمارات بأن تعزيز الحوار والالتزام بالقوانين الدولية واحترام سيادة الدول هي الأسس المثلى لحل الأزمات الراهنة.

وشددت دولة الإمارات على ضرورة حل الخلافات عبر الوسائل الدبلوماسية، بعيداً عن لغة المواجهة والتصعيد، داعية مجلس الأمن إلى اتخاذ الإجراءات العاجلة واللازمة لوقف إطلاق النار وإرساء الأمن والسلم الدوليين.