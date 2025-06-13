إيران تنفي استشهاد قادة القوة البحرية والقوات الجوفضائية

نفت وكالة تسنيم الدولية للأنباء صحة الأنباء المتداولة بشأن العميد علي فدوي قائد القوة البحرية لحرس الثورة الإسلامية في إيران ، وقائد للقوات الجوفضائية التابعة للحرس الثوري الإيراني العميد حاجي زاده، وغيرهم من قادة قوات الحرس وقائد الجيش وقادة القوات الأربع التابعة للجيش، مؤكدة أنه لا صحة لها، وتُروّج حالياً من قبل وسائل الإعلام المعادية.

عمليات انتقامية ضد الكيان الصهيوني

وذكرت الوكالة الإيرانية أنه وعقب الهجوم الإرهابي الذي شنه الكيان الصهيوني على إيران، والذي أسفر عن استشهاد عدد من المواطنين والقادة العسكريين والعلماء النوويين، انتشرت الشائعات بشأن استشهاد عدد آخر من القادة.

وشدد الوكالة الإيرانية علي أن كلا من العميد علي فدوي، والعميد حاجي زاده، وغيرهم من قادة الحرس الثوري وقائد الجيش وقادة القوات الأربع التابعة للجيش– ما زالوا يمارسون مهامهم، ويتولون قيادة العمليات الانتقامية التي ستشنها القوات المسلحة ضد الكيان الصهيوني.

شائعات من قبل وسائل الإعلام المناوئة

وأشارت الوكالة إلى أن نشر هذه الشائعات من قبل وسائل الإعلام المناوئة وحسابات مرتبطة بالكيان الصهيوني يتم لأهداف رئيسية، هي بثّ روح الإحباط بين الناس عبر نشر أخبار كاذبة عن استشهاد القادة والحصول على معلومات حول أوضاع القادة العسكريين الذين كانوا أهدافاً للهجوم.