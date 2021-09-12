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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

شبانة: الونش أفضل مدافع فى مصر.. وهذه رسالة شيكابالا لى بعد الانضمام للزمالك

الونش - شيكابالا
الونش - شيكابالا

أكد محمود شبانة مدافع فريق الكرة الأول بنادى الزمالك أن محمود حمدي الونش الأفضل بين مدافعي الأندية المصرية.

وقال محمود شبانة في تصريحات تليفزيونية : كان نفسى ألعب مع محمود عبدالرازق شيكابالا و فى مباراة الزمالك فى الدور الثانى تحدث معى وقال لى شد حيلك.

أضاف محمود شبانة : لم أتفاجأ بارتداء قميص الزمالك رغم أنه له قيمته ولم أشعر بضغوط لافتا إلى أن الفرنسي باتريس  كارتيرون مدرب الزمالك طلب منه الجاهزية بشكل مستمر لأن المباريات مضغوطة.

 

الونش أفضل مدافع فى مصر 

 

تابع: أنا حالياً مصنف رقم 4 في الفريق بعد محمود حمدي الونش ومحمد عبد الغنى ومحمود علاء وفى الوقت الراهن الونش أفضل مدافع في مصر.

 

وعن بداياته قال محمود شبانة: بدأت مشواري الكروي في صفوف فريق بتروجت فى عمر 16 عاما بعد اللعب فى نادى الزرقا مشيرا إلى أن والده ساعده وقام بتحفيزه على الالتزام بالتدريبات إلى جانب الدراسة منوها إلى أنه انضم إلى منتخب الناشئين تحت قيادة علاء ميهوب بجانب الونش.

 

وقال محمود شبانة أيضا : انضممت إلى فريق بيراميدز في وجود أحمد حسن ومن بعده طلعت يوسف ثم فوجئت بأن النادى استغنى عنى دون أن أحصل على فرصة.

 

لفت محمود شبانة إلى أنه تلقى عرضا من النادى الإسماعيلي في وجود الفرنسي ديسابر مدرب الدراويش آنذاك وكذلك إنبى وعاد إلى فريق إف سى مصر وبعد هبوط إف سي التحق بصفوف فريق أسوان.

 

يذكر أن والد محمود شبانة لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، كشف عن تلقي نجله عرضًا من أحد الأندية بعد توقيعه على عقد انضمامه للقلعة البيضاء.

 

الزمالك أعلن عن ضم محمود شبانة لمدة 3 مواسم قادمًا من نادي أسوان، ليكون ثاني صفقات الأبيض الصيفية بعد عمر كمال عبد الواحد


وقال والد محمود في تصريحات تلفزيونية عبر فضائية "الزمالك": "بعد توقيع نجلي مع فاروق جعفر تلقى عرضًا من نادي معين بثلاثة أضعاف ما يتقاضاه في الزمالك، قلت له وقتها لو ستحصل من الزمالك على 2 جنيه يكفيك ارتداء قميصه، وعلينا عدم النظر للماديات".

 

وتابع: "بنهاية الدور الأول في الدوري نجلي سينضم لمنتخب مصر، وقلت له إن الزمالك لم يحصل على بطولة دوري أبطال إفريقيا منذ 2002".

 

واختتم: "سيجلب بطولة إفريقيا لـ الزمالك هو ومحمود الونش ومحمد عبد الغني ومحمود علاء، وغيرهم".

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