عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

منافسة شرسة تنتظر محمد صلاح في صراع هداف الدوري الإنجليزي

صلاح - رونالدو
صلاح - رونالدو

يشهد هذا الموسم، منافسة شرسة على لقب الهداف، بعد عودة كريستيانو رونالدو لمانشستر يونايتد، وروميلو لوكاكو لتشيلسي، والذي اقتحم سباقه محترفنا المصري محمد صلاح، خلال المواسم الخمس الأخيرة.

ونال محمد صلاح الجائزة مرتين في موسمي 2017-2018 و2018-2019، لكنه خسر اللقب الموسم الماضي لصالح هاري كين نجم توتنهام بفارق هدف فقط، ليحتل “مو” المركز الثاني برصيد 22 هدفا.

وسجل محمد صلاح هدفين مع ليفربول هذا الموسم بالبريميرليج، بينما يتصدر برونو فيرنانديز (مانشستر يونايتد) وميكائيل أنطونيو (وست هام) قائمة الهدافين بـ4 أهداف. 

ويرصد موقع صدى البلد الإخباري، خلال التقرير التالي، أبرز اللاعبين المرشحين لمنافسة صلاح على اللقب هذا الموسم:

كريستيانو رونالدو

عاد كريستيانو رونالدو، الذي أحرز ثمانية ألقاب مع يونايتد في فترته الأولى، إلى الدوري الإنجليزي مجددا، ليشعل المنافسة أكثر من أي وقت مضى على لقب الهداف بعدما سجل هدفين في أول ظهور له مع الشياطين الحمر.

وأحرز كريستيانو رونالدو ما يقرب من 800 هدف في مسيرته الاحترافية مع سبورتنج لشبونة ومانشستر يونايتد، وريال مدريد، ويوفنتوس، وبلاده البرتغال لكنه اعترف بأنه كان متوترا للغاية قبل بداية فترته الثانية مع مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي.

وهز رونالدو، الذي سجل 118 هدفا مع يونايتد في فترته الأولى، الشباك مرتين في الفوز 4-1 على نيوكاسل يونايتد بستاد أولد ترافورد ليتقدم إلى صدارة الدوري.

روميلو لوكاكو

دعم تشيلسي صفوفه بصفقة قياسية، من خلال ضم المهاجم روميلو لوكاكو، قادما من إنتر ميلان الإيطالي.

وسجل لوكاكو هدفين في مباراة تشيلسي أمام أستون فيلا، رافعا رصيده إلى 3 أهداف في قائمة الهدافين.

وتعد هذه المرة هي الأولى التي يهز فيها الشباك بملعب "ستامفورد بريدج"، بعدما فشل في ذلك خلال الفترة الأولى التي قضاها مع البلوز.

هاري كين

ظفر نجم توتنهام هاري كين بجائزة هداف الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الماضي، بعد صراع شرس مع محمد صلاح.

وبات كين ثالث لاعب يفوز بالجائزة 3 مرات (  2015-2016 و2016-2017 و2020-2021)، بعدما سبقه إلى ذلك كل من نجم آرسنال السابق تييري هنري (4 مرات) وهداف بلاكبيرن ونيوكاسل السابق ألان شيرر (3).

ولم يتمكن كين من هز الشباك في أول 4 جولات حتى الآن، حيث مر بأزمة قبل أنطلاق البريميرليج وفشل في إقناع توتنهام بالانتقال إلى مانشستر سيتي، لكن من المتوقع أن يكون له دور في قائمة سباق الهدافين هذا الموسم.

وهناك أيضًا لاعبين من المتوقع أن يكون لهم دور في قائمة الهدافين مثل، (برونو فيرنانديز المتصدر، وهيونج مين سون نجم توتنهام، وجيمي فاردي لاعب ليستر سيتي حيث نافس بقوة على لقب الهداف في آخر 3 مواسم، وتوج به في موسم 2019-2020.

الدوري الإنجليزي محمد صلاح ليفربول نيوكاسل البريميرليج ريال مدريد صلاح رونالدو هاري كين لوكاكو توتنهام مانشستر يونايتد هداف الدوري الإنجليزي

ترشيحاتنا

طالبان تعلن موعد تشغيل مطار كابول امام الرحلات الخارجية

مستشار الرئيس يحسم الجدل بشأن تطعيم الحوامل والفئات الأصغر سنا

مستشار الرئيس لشئون الصحة: خطط لعودة المدارس والحد من انتشار كورونا.. تفاصيل

الإسكان: الانتهاء من أعمال الهيكل الخرساني للأبراج بمثلث ماسبيرو

بدء امتحانات الجيولوجيا والتفاضل وعلم النفس بلجان الدور الثاني للثانوية العامة 2021

هل تقبل صلاة المرأة بالميكب؟.. اعرفى حكم الشرع

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تقارير: عقوبة قاسية ضد مصطفى محمد بسبب واقعة "سب" البدري

كريم حسن شحاتة يفجر مفاجأة حول انتقال عبدالله السعيد إلى الزمالك

زحام على أرصفة محطات مترو "المرج - حلوان" بسبب عطل بمحطة السيدة زينب

وفاة الفنانة إيمان خيري شلبي بعد صراع مع السرطان

الحكومة تصرف رواتب الموظفين بالدولة.. الأسبوع المقبل

رقصت بـ فوطة حمام.. بلاغ يطالب بمحاكمة فيفي عبده

الصين تكتشف بؤرة جديدة لتفشي كورونا على أراضيها

استعان بخدمات ميدو.. تعرف علي مدرب بيراميدز الجديد وجهازه المعاون

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الشرطة تعتذر وتحقق.. عائلة مسلمة تضطر لإزالة دماء ابنهم عن الطريق في إنجلترا|صور

الشاب خالد وراغب علامة يتألقان في حفل التجمع الخامس.. صور

رائحة الجنة.. يوتيوبر شهيرة تعلن توبتها بعد رؤيا شاهدت فيها الرسول

هزمت الأبطال.. طفلة تسحب شاحنة وزنها 2طن في مسابقة أقوى إمرأة.. فيديو

فيديو

فيديوجراف.. للمرة الرابعة.. زواج أصالة نصري من شاعر عراقي رسميا

فيديو جراف.. الإكثار من تناول الفاكهة يؤدي إلى مشاكل صحية عديدة

فيديوجراف.. إثيوبيا على صفيح ساخن.. مدنيون وضباط يفرون من تيجراي إلى السودان

منهم المقاومة والفرار.. القبض على 4 أسرى هاربين من سجن جلبوع |فيديوجراف

المزيد

ساحة رأي

د.محمد عونى يكتب: الأهلى ملك السوبر المصرى

د. أحمد البدوي يكتب: التخطيط الاستراتيجي المتقدم بجامعة الأزهر

ليلى موسي تكتب: طالبان.. والأيديولوجية المناهضة للديناميكية والتغيير

محمود الجلاد يكتب: سائقة الملاكي.. (قصة قصيرة)

محمد شعبان يكتب: المدن الشبابية

أحمد عمر يكتب: العنف النسائي.. خطر يهدد الأمن المجتمعي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: الطلبان الباكستانية

إلهام أبو الفتح

دلل قلبك تكسب حياتك

كريمة أبو العينين

الخيانة

إبراهيم شعبان

الذين يقتلون الصحافة ويمشون في جنازتها

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «3»

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: مصادر الحذر الاقليمى الروسى

إيمان الدربي

هوس غشاء البكارة

إسلام كمال

الرجم المعنوى!

اﻟﻤﺰﻳﺪ