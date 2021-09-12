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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

انفوجراف.. أثر تطوير وإحلال الطرق والكباري بالقاهرة

صدى البلد

أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء المصري إنفوجراف ، يرصد فيه الأثر العملي الواضح لجهود الحكومة نحو تطوير شبكة الطرق والمواصلات، والتي بدأت تؤتي ثمارها، وفق مؤشر حركة المرور 2020 ومقارنة بياناته ببيانات البنك الدولي في 2014.

 

إذ انخفض الازدحام المروري في القاهرة الكبرى بشكل عام بنسبة 4% مقارنة بين عامي 2020 و2019، أما في ساعات الذروة فقد انخفض بنحو 6% بين العامين.

 

 كما أوضح أن أفضل أوقات التحرك في القاهرة يوم الأربعاء قبل الساعة 5 مساءً، وهو ما يوفر نحو ساعتين سنويًّا/ 30 دقيقة، وذلك عكس الوضع في عام 2014 وفقًا للبنك الدولي؛ إذ رصد أن تكلفة الازدحام المروري في القاهرة الكبرى وصلت إلى 8 مليارات دولار، أي أكثر من 3% من الناتج المحلي الإجمالي في 2014.

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مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار مجلس الوزراء جهود الحكومة نحو تطوير شبكة الطرق البنك الدولي الازدحام المرورى

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