جامعة العالمين الدولية تعلن جدول اختبارات الالتحاق بكلية الفنون والتصميم

أعلنت جامعة العلمين الدولية، عن استكمال اختبارات الالتحاق بكلية الفنون والتصميم، من خلال صفحتها الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وتستكمل اختبارات القبول بكلية الفنون والتصميم للثانوية العامة والشهادات المعادلة للطلاب الذين قاموا بالتسجيل علي موقع التسجيل الخاص بالجامعات الأهلية لجامعة العلمين الدولية.

وتنقسم اختبارات القبول إلى جزئين رئيسيين:

الاختبار الأول: التفكير النقدي (critical thinking)

يخصص للطالب حسب نوعية المجال الذي يتقدم له، حيث يتم إجراء اختبار معرفي إلكتروني مُخصص لكل طالب؛ لقياس قدراته المعرفية في المواد الدراسية التي درسها خلال مراحله الدراسية السابقة والمُتعلقة بالبرنامج الدراسي المُتقدم له، فمثلًا يُركز اختبار قبول الطلاب المُتقدمين لمجالات الهندسة والحوسبة والذكاء الاصطناعي على المعارف الرياضية والفيزيائية، بينما يُركز اختبار الطلاب المُتقدمين لبرامج الطب والصيدلة وما يماثلها على المعارف البيولوجية والكيميائية.

الاختبار الثاني: يتكون من عدة اختبارات دولية تهدف إلى قياس المهارات العقلية والتفكير النقدي للطالب، حيث يقوم الاختبار بقياس مهارات حل المشاكل وتحليلها ومهارات الإبداع والتفسير والتقييم، وبناء العلاقات السببية، ويعد هذا الاختبار شديد الأهمية لتوجيه الطالب لنوعية الدراسة المُؤهل لها.

وحددت جامعة العلمين الدولية مواعيد اختبارات القبول للالتحاق بكلية الفنون والتصميم، لتبدأ من اليوم، وحتى الأربعاء الموافق 29 سبتمبر الجاري، ويتم عمل الاختبارات المختلفة لكلية الفنون والتصميم بالكلية بهدف تكوين ملف للطالب.

جدول مواعيد اختبار الالتحاق بكلية الفنون والتصميم

جدول مواعيد اختبار الالتحاق بكلية الفنون والتصميم:

12/9/2021 الرسم

14/9/2021 التصميم

13/9/2021 الرسم

15/9/2021 التصميم

19/9/2021 الرسم

21/9/2021 التصميم

20/9/2021 الرسم

22/9/2021 التصميم

26/9/2021 الرسم

28/9/2021 التصميم

27/9/2021 الرسم

29/9/2021 التصميم

وتكون مدة الإختبار للرسم من 9:30 ص إلى 2:30 م

وإختبار التصميم من 9:30 ص إلى 12:30 م + إختبار مقابلة شخصية من 12:30 م إلى 3:30 م

وعن الأدوات المطلوبة لأداء اختبار الالتحاق بكلية الفنون والتصميم جامعة العلمين الدولية، فيجب إحضار أقلام رصاص B،2B،3B،5B، وممحاة وألوان فلوماستر وأدوات هندسية، ويتم القبول بالجامعات الأهلية وفقًا للمجموع الاعتباري للطالب، حيث يتم حسابه من خلال مجموع الطالب في الثانوية العامة أو الشهادة المُعادلة مُضافًا إليه درجات الاختبار الإلكتروني 70% لمجموع الثانوية العامة أو ما يُعادلها + 25% للاختبار المعرفي وفقًا لكل قطاع + 5% لاختبار التفكير النقدي.

تعلن جامعة العلمين الدولية عن توفير نقل الطلاب من أمام كلية الهندسة – جامعة الإسكندرية الساعة 7:30 ص في مواعيد الإختبارات المذكورة بعالية.