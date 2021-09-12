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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الأورمان: المجتمع المدني يعيش أزهى عصوره ولا نجد صعوبة في إقامة المشروعات

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

علق اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، على إعلان الرئيس السيسي عام 2022 "عامًا للمجتمع المدني"، قائلا إن استراتيجية حقوق الانسان تضمن الحياة الكريمة للمصريين، والتي تتفرع لحقوقه في التعليم وفي السكن والحق في العلاج والرعاية الصحية.

 

وأكد “شعبان”، أن استراتيجية حقوق الإنسان تتضمن للمصريين حياة كريمة مطمئنة في كل مجالات الحياة، مشيرًا إلى أن المجتمع المدني ومن بينه جمعية الأرمان تعمل على تكثيف جهودها بالتعاون مع مختلف الوزارات والحكومات وذلك لتوفير السكن المناسب ومياه الشرب النظيفة وتقديم الدعم لذوي الهمم وذوي الفضل باعتبار ذلك من أشكال حقوق الإنسان.

 

وأوضح أن وزيرة التضامن الاجتماعي حريصة على مشاركة المجتمع المدني للوصول للقرى في جميع أنحاء مصر، مشيرا إلى أن شراكة الوزرات مع المجتمع المدني يضمن عدم ازدواجية الاستفادة ، والاستفادة الحقيقية لمن يستحق، وهي استراتيجية مستهدفة في جميع المبادرات.

 

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الأورمان المجتمع المدني أزهى عصوره إقامة المشروعات

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