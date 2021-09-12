شاهد.. آخر تطورات مشروع قطار مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة

تفقد الفريق مهندس كامل، الوزير وزير النقل اليوم، الأحد، مواقع العمل بمشروع قطاع مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة الذي يبلغ طوله 56.5 كم ويشمل 22 محطة كما تفقد أعمال التنفيذ بمسار المشروع، وكذلك المحطات التى يجرى تنفيذ الأعمال بها بالعاصمة الإدارية (الأستاد – الطيران – R2 -R3 - مدينة الفنون والثقافة - الحى الحكومى - مسجد مصر - مدينة العدالة).

وتابع "الوزير" نسب التنفيذ الإجمالية للمشروع التي بلغت ٢٣.٩% ووصلت نسبة الأعمال المدنية ٢٧% (تشمل التنفيذ والتوريدات والتصميم)، كما بلغت النسبة الإجمالية للاعمال الكهروميكانيكية ٢١% ويجرى حاليا تصنيع المعدات بنسبة ٩% ويتم إجراء الاختبارات عليها تباعا كما يتم تصنيع قضيب التغذية بنسبة ٩٠% وجارٍ توريده كما بلغت نسبة الإنجاز لأعمال الوحدات المتحركة 30.4%.

وتفقد تصنيع القطارات طبقا لأحدث المواصفات العالمية، وقد تم توريد ووصول القطارين الاول والثاني وجارٍ تصنيع القطارات الثالث والرابع والخامس من اسطول الوحدات المتحركة لمونوريل العاصمة الجديدة.

وتابع الوزير خلال جولته بالمسار أعمال صب الخوازيق والأعمدة وتركيب الكمرات وكذلك الاعمال المدنية بورشة المشروع بالعاصمة الإدارية وكل قطاعات ومحطات المشروع.

وأكد على أن أى منطقة يتم نهو الأعمال بها يتم إعادتها كما كانت وافضل ووجه الوزير بضرورة تكثيف الاعمال للانتهاء من المشروع في الموعد المحدد خاصة مع الاهمية الكبيرة للمشروع حيث سيربط إقليم القاهرة الكبرى بالمناطق والمدن العمرانية الجديدة شرقاً (القاهرة الجديدة - العاصمة الإدارية ) وسيساهم في تيسير حركة نقل الموظفين والوافدين من القاهرة والجيزة إلى القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية لتكامله مع الخط الثالث للمترو عند محطة الاستاد بمدينة نصر ومع القطار الكهربائي بمحطة مدينة الفنون بالعاصمة الإدارية الجديدة .

ولفت إلى أن مشروع المونوريل سيدخل مصر لأول مرة وسيمثل نقلة حضارية كبيرة في وسائل النقل الجماعي، مشيرا إلى أن هذه النوعية من وسائل النقل تتسم بأنها وسائل سريعة وعصرية وآمنة وصديقة للبيئة، وتوفر استهلاك الوقود، وتخفض معدلات التلوث البيئي وتخفف الاختناقات المرورية بالمحاور والشوارع الرئيسية، وتجذب الركاب لاستخدامها بدلاً من السيارات الخاصة.



جدير بالذكر أن قطاع مونوريل العاصمة الادارية يتم تنفيذه على مرحلتين على التوازى تمتد المرحلة الأولى من موقع الورشة بالعاصمة الإدارية الجديدة حتى محطة مسجد المشير بطول حوالى 45 كم ومخطط إفتتاحها فى نهاية مايو 2022 وتمتد المرحلة الثانية من محطة مسجد المشير حتى محطة الإستاد بطول حوالى 11.5كم ومخطط إفتتاحها فى فبراير 2023.



كما أن مشروعى المونوريل (العاصمة الادارية الجديدة والسادس من أكتوبر) يتم تنفيذهما من خلال تحالف يضم شركات (الستوم – أوراسكوم – المقاولون العرب) ويبلغ طولهما 98.5 كم بعدد 35 محطة وسيساهمان في التنمية المستدامة شرق وغرب القاهرة لتحقيق رؤية مصر 2030 نظراً للأهمية البالغة لمنظومة النقل بإعتبارها أحد شرايين التنمية العمرانية والإقتصادية.