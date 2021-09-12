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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

استعدادا للموسم الجديد.. معسكر مغلق بالإسماعيلية لـ فريق مستقبل وطن

فريق مستقبل وطن
فريق مستقبل وطن

دخل الفريق الأول لـ مستقبل وطن لكرة القدم معسكر مغلق بمدينة الإسماعيلية، وهذا فى إطار استعدادات الفريق قبل بداية الموسم الكروي المحلي والمنتظر للدرجة الثالثة.

 

ومن المقرر أن يخوض الفريق بقيادة محمد حسن المدير الفنى للفريق مباريات ودية خلال هذا المعكسر من أجل تطبيق خططه الفنية والتكتيكية وزيادة احتكاك اللاعبين بالمنافسات على مدار الـ٩٠ دقيقة.

 

ويأتي هذا استكمالا لما تم فى الأيام الماضية بالقاهرة من خلال تدريبات أو مباريات ودية، فقد تعادل الفريق إيجابياً ودياً مع نادي الشمس بهدف لكل فريق ، يليه تعادل آخر مع فريق تليفونات بنى سويف بهدفين لكل منهما.

 

وجهز جيداً محمد حسن لاعيبه خلال تدريبات الفريق فى الأيام السابقة قبل السفر للإسماعيلية من أجل لرفع المعدل البدنى للاعبين استعداداً للمباريات الودية، وأيضاً للمباريات الرسمية فى الفترة المقبلة الخاصة بمنافسات القسم الثالث.

 

يذكر أن نادي مستقبل وطن بقيادة المهندس أحمد الجندي تعاقد فى الفترة السابقة مع محمد حسن مديراً فنياً للفريق، ضمن استعدادات الفريق للموسم الجديد وحلم التأهل للدرجة الثانية، ويعاونه فى الجهاز الفنى كلاً من: مسعد فتحي مدرباً عاماً، وحسني مسعد مدرباً لحراس المرمى، وأحمد محمد  معد بدنى، وعماد فرج ومصطفي محمد إداريين، وفى الجهاز الطبى نور محمد ، وشهاب سيد.

مستقبل وطن الاسماعيلية القسم الثالث الفريق الأول

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