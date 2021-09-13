فرقة مصطفي كامل للموسيقي العربية بثقافة مطروح

ضمن استراتيجية وزارة الثقافة برئاسة د. إيناس عبد الدايم لتحقيق التبادل الفني والثقافي بين مختلف المحافظات، استمرت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، في تقديم فاعليات صيف مطروح، والتي تقدمها الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان احمد الشافعي، بفرع ثقافة مطروح بإقليم غرب ووسط الدلتا برئاسة أحمد درويش، وتضمنت مجموعة من العروض الفنية اليومية علي مسرح النادي الاجتماعي بمطروح.

فقدمت فرقة مصطفي كامل للموسيقي العربية بقيادة الفنان أحمد الأشقر مجموعة متنوعة من أغاني الزمن الجميل ومنها "علي اليادي، زي الهوا، ياصلاة الزين، الدوامة، لاموني الناس، ياهل الهوى، ايوه الله، بتخاصمني حبه، كعب الغزال" وسط إقبال وتفاعل من جمهور الحاضرين.