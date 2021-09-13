بالكاجوال.. ريم مصطفي تخطف الأنظار بصورة عفوية

بالكاجوال..ريم مصطفي تخطف الأنظار بعفويتها

شاركت الفنانة ريم مصطفى، جمهورها بأحدث إطلالتها ونشرت صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي بـ موقع التواصل الاجتماعي لتبادل للصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت مصطفي بإطلالة كاجوال أبرزت رشاقتها وخطفت الأنظار بعفويتها، كما تفاعل معها عدد كبير من متابعيها بالإعجاب والتعليقات.

يذكر أن أحدث أعمال ريم مصطفي كان مسلسل "شديد الخطورة"، مع الفنان أحمد العوضي، وشارك في بطولته كل من رياض الخولي، وهادي الجيار، وناهد رشدي.

ونشرت الفنانة ريم مصطفى، صورة جديدة له من كواليس مسلسل "الثمانية" وظهرت ريم مصطفي بصحبة المستشار تركى آل الشيخ و نجوم العمل وهم "آسر ياسين، ومحمود البزاوى، وخالد الصاوي، وغادة عادل، ومصطفى البنا" وكتبت قائلة: "المستشار تركي ال الشيخ برفقة ابطال مسلسل الثمانية في اول أيام التصوير".



مسلسل "الثمانية"، الذى يعد أول عمل يقوم بتأليفه، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية تركي ال الشيخ ومن إنتاج مجموعة MB، وإخراج أحمد مدحت.



يشارك في بطولة مسلسل الثمانية عدد كبير من النجوم من مصر والوطن العربي، من بينهم آسر ياسين، خالد الصاوي، هشام سليم، غادة عادل، محمود البزاوي، ريم مصطفي، محمود علاء (جامايكا)، منذر رياحنة، ومصطفي البنا.