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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

محمد فراج يعبر عن سعادته بتكريمه عن دوره في مسلسل "لعبة نيوتن"

محمد فراج يعبر عن سعادته بتكريمه عن دوره في مسلسل "لعبة نيوتن"

الفنان محمد فراج
الفنان محمد فراج

عبر الفنان محمد فراج،عن سعادته بتكريمه خلال حفل جوائز "دير جيست"، الذي أقيم بأحد الفنادق الكبرى الجمعة الماضية،علي دوره في مسلسل لعبة نيوتن،ونشر صور من الحفل عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام.

وكتب معلقا من خلال الصور:"شكرًا لتكريمى على دورى فى مسلسل لعبة نيوتن .. حب كبير لكل صناع هذا العمل الراقى و للجمهور الحبيب على تصويتهم ليا".
 

وكشف محمد فراج، عن ردود الفعل التي جاءت له حول شخصية “مؤنس” في مسلسل “لعبة نيوتن” الذي عُرض في السباق الدرامي الرمضاني الماضي، مؤكدًا أنه لم يشعر بالقلق منذ بداية العمل حول ردود الفعل، وأنه كان يتوقع نجاح العمل بشكل كبير.

وتابع محمد فراج، خلال لقائه في برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة “ON”، “يعد مسلسل لعبة نيوتن خامس عمل يجمعه مع المخرج تامر محسن”، موضحًا أنه تعود على النجاح مع تامر محسن منذ أول تعاون جمعهما، بالرغم من أن جميع أعماله تكون صعبة.

وعن كواليس تحضيره لشخصية “مؤنس”، قال الفنان: "أول ما قرأت العمل عشقت هذه الشخصية والأنماط التي يحملها العمل، عشقت الحدوتة، وهو بالنسبة لي كان اختبار صعب، وبطبيعة المُخرج تامر محسن أنه أثناء العمل لا يعطي "الريآكشن" على كل مشهد. مهما عملت مشهد تحفة بيكتفي بكلمة "تمام"، لذلك لم يجد أي مؤشرات تبرز نجاح العمل".

وتعاقد الفنان محمد فراج على بطولة مسلسل “الغرفة ٢٠٧” عن قصة الكاتب الراحل أحمد خالد توفيق .

المسلسل من اخراج تامر عشرى، سيناريو وحوار تامر إبراهيم.

يتكون المسلسل من ١٠ حلقات وتدور قصته فى إطار رعب وغموض ،ويتم عرض المسلسل عبر منصة شاهد VIP.

 

وكانت آخر أعمال الفنان محمد فراج مسلسلى “لعبة نيوتن،ضد الكسر”.

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