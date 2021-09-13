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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

البنك الأهلي يعلن رسميا الحصول على شادي رضوان موسم علي سبيل الإعارة

شادي رضوان
شادي رضوان

أعلن نادي البنك الأهلي رسميا الحصول على خدمات شادي رضوان، لاعب النادي الأهلي، لمدة موسم أخر ، على سبيل الإعارة، وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكان البنك الاهلي حصل علي خدمات كريم بامبو لاعب الزمالك بعقد ممتد لـ3 سنوات.

كما أعلن نادي البنك الاهلي التعاقد رسميا مع أحمد ياسين ومحمد فتحي لمدة ثلاث سنوات 

وانتهت لجنة الكرة بنادي البنك الأهلي، برئاسة اللواء أشرف نصار، من إتمام عملية انتقال لاعبا فريق وادي دجلة محمد هلال صاحب الـ 25 عاما، ويلعب في مركز صانع الألعاب، وأحمد سعيد لاعب الوسط المدافع، صاحب الـ24 عاما، في ظل دعم الفريق بلاعبين متميزين؛ استعدادا لانطلاق مسابقة الدوري المصري الممتاز موسم 2021/ 2022.

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