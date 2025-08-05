الأزهر ووكالة الفضاء يطلقان ملتقى علميا لاستشراف فقه الفضاء والمستقبل

تنطلق بعد قليل، أعمال الملتقى العلمي حول النوازل الفقهية المستجدة لأحكام الفضاء، والذي ينظمه مجمع البحوث الإسلاميَّة بالأزهر الشريف، بالتعاون مع وكالة الفضاء المصريَّة، بحضور فضيلة الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف رئيس مركز الأزهر العالمي للفلك الشرعي وعلوم الفضاء، وفضيلة الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس جامعة الأزهر، وفضيلة الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، وفضيلة الدكتور نظير عيَّاد، مفتي الجمهوريَّة، والدكتور أحمد رمضان صوفي عميد كلية العلوم بنين القاهرة، والدكتور شريف صدقي، الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصريَّة، وفضيلة الدكتور محمد الجندي، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلاميَّة، نائب رئيس مركز الأزهر العالمي للفلك.

هذا ويقام الملتقى ليؤكِّد مرونة الفقه الإسلامي واستجابته لمتطلبات العصر، وحِرْص الأزهر الشَّريف جامعًا وجامعة برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، المستمر على تقديم إجابات شرعيَّة واضحة ودقيقة للمستجدات، خصوصًا في ظلِّ ما يشهده العالَم من تطوُّر كبير في علوم وتكنولوجيا الفضاء، واتِّساع مشاركة الإنسان في الرحلات الفضائيَّة، كما يطرح تساؤلاتٍ جديدةً حول كيفيَّة تطبيق الأحكام الشرعيَّة في سياقات غير مألوفة.

ويناقش الملتقى تطوير الفهم الفقهي للمسائل المستحدثة في هذا المجال، في إطارٍ يعكس ريادة الأزهر الشَّريف الدائمة في تناول القضايا والنوازل المعاصرة، وتأكيد أنَّ الدِّين الإسلامي يملك مِنَ السَّعَة والمرونة ما يمكِّنه مِنَ التعامل مع مستجدَّات العِلم والحياة، من خلال اجتهاد علمي مؤسَّسي يجمع بين النَّصِّ الشرعي والمعرفة العِلميَّة الحديثة.