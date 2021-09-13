عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

كلير فوي تحصد جائزة إيمي عن The Crown رغم انتهاء دورها

كلير فوي في The Crown
كلير فوي في The Crown

حصلت الممثلة البريطانية كلير فوي على جائزة إيمي في حفل الفنون الإبداعية السنوي لجوائز الإيمي السنوي في نسخته الـ 73، عن دورها في الموسم الأول والثاني لمسلسل The Crown. 

ظهرت كلير فوي التي لعبت دور الملكة إليزابيث في The Crown وفازت عنه بجائزة إيمي أفضل ممثلة عام 2018، في الجزء الرابع من دراما العائلة الملكية الشهير في مشهد "فلاش باك"، لكنه كان كافيا لترشيحها للجوائز مرة أخرى. 

لم تكن كلير فوي حاضرة في لوس أنجلوس للحصول على جائزة الإيمي الجديدة كأفضل ممثلة ضيفة في عمل دراما، مثلما تواجدت من قبل، لحصد جوائز الإيمي والساج والجولدن جلوب عن دورها في The Crown. 

لعبت كلير فوي التي تبلغ من العمر 37 عاما شخصية الملكة إليزابيث في مسلسل The Crown الذي يعرض على نتفليكس، وتسلمت منها المهمة في الموسم الثالث والرابع الممثلة الشهيرة أوليفيا كولمان. 

يقام حفل توزيع جوائز إيمي 2021 لهذا العام في نسخته الـ 93، للأدوار التمثيلية،  يوم 19 سبتمبر المقبل، ويذاع على شاشة CBS الأمريكية، لتكريم أفضل الأعمال التي عرضت في الفترة من 1 يونيو 2020 حتى 31  مايو 2021، بحسب الموقع الرسمي للأكاديمية.

ونالت مسلسلات The Crown و The Mandalorian عدد ترشيحات وصل إلى 24 لكل منهما، يليهما WandaVision بـ 23 ترشيحا، و The Handmaid تحصد 21 ترشيحا.

كلير فوي The Crown نتفليكس إيمي 2021 جوائزالإيمي

ترشيحاتنا

54.6 % ارتفاعا في صادرات مصر من الملابس الجاهزة خلال عام

اليوتيوبر أحمد حسن يواجه الحبس 3 سنوات وغرامة فى هذه الحالة

تنسيق الجامعات 2021.. برقم الجلوس ننشر رابط نتيجة تقليل الاغتراب

مركبات فيلم "ماكس المجنون.. طريق الغضب" في المزاد العلني

تبدأ من 176.900 جنيه .. أسعار ومواصفات شيري اريزو 5 موديل 2021|صور

انطلاق آخر امتحانات الثانوية الأزهرية 2021 دور ثان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حقيقة تأجيل الدراسة بعد دخول الموجة الرابعة من كورونا

كان بيجيب فلوس الولادة.. زوجة مهندس طلخا الغريق تكشف تفاصيل مثيرة عن مقتله

ابني كان طيب ومكنش بيشرب سيجارة.. والد المهندس المختفي بـ الدقهلية يتهم صديقه بقتله

هل انتهت قصة علي معلول مع الأهلي.. تفاصيل مثيرة ولحظات حاسمة

رقصت بـ فوطة حمام.. بلاغ يطالب بمحاكمة فيفي عبده

كريم حسن شحاتة يفجر مفاجأة حول انتقال عبدالله السعيد إلى الزمالك

بشرى للمقبلين على الزواج.. انخفاض أسعار الذهب اليوم الإثنين في مصر 13-9-2021

رئيس مركز أمراض العضلات والأعصاب تعلن مفاجأة عن حالة مؤمن زكريا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مهندس وطبيب وطالب.. 3 حوادث مفجعة في 3 محافظات والضحايا شباب

رقبة آبي أحمد بيد أمريكا.. دعوة دولية خطيرة لعزله وفرض عقوبات عليه

حصان متهور يرفض الاستمرار في السباق ويطيح بصاحبه.. صور

بميدالية الإنقاذ الفخرية.. كوريا الجنوبية تكرم كلبا أنقذ صاحبته العجوز بمعجزة|صور

فيديو

كواليس دهس سيارة نقل لميكروباص في جسر السويس| فيديوجراف

صلح سمية الخشاب .. تصريحات مثيرة لـ ريم البارودي

شافت النبي في المنام.. يوتيوبر شهيرة تعلن التوبة وارتداء الحجاب.. فيديوجراف

فيديوجراف.. إصابات بالجملة .. أبطال مسرحية زقاق المدق في خطر

المزيد

ساحة رأي

محمود البسيوني يكتب: لم أعد أتحمل خطيئة السكوت

داليا السواح تكتب: 2022 عام المجتمع المدني

د.وليد السويدي يكتب: كان رجلاً صالحًا

د.محمد عونى يكتب: الأهلى ملك السوبر المصرى

د. أحمد البدوي يكتب: التخطيط الاستراتيجي المتقدم بجامعة الأزهر

ليلى موسي تكتب: طالبان.. والأيديولوجية المناهضة للديناميكية والتغيير

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.مجدي بدران

هل يمكن الجمع بين لقاحي كورونا والأنفلونزا؟

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: الطلبان الباكستانية

إلهام أبو الفتح

دلل قلبك تكسب حياتك

كريمة أبو العينين

الخيانة

إبراهيم شعبان

الذين يقتلون الصحافة ويمشون في جنازتها

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «3»

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: مصادر الحذر الاقليمى الروسى

إيمان الدربي

هوس غشاء البكارة

اﻟﻤﺰﻳﺪ