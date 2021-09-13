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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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الأرصاد: انخفاض بدرجات الحرارة غدا.. وفرص لسقوط أمطار على تلك المناطق

الأرصاد الجوية
الأرصاد الجوية

قال الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الإستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، إن هناك اعتدال فى درجات الحرارة، وتم البدء بالشعور به فى الصباح الباكر والليل، إلا أن اليوم مازال هناك ارتفاع طفيف فى درجات الحرارة بحوالي من درجة إلى درجتين على معظم أنحاء الجمهورية.

 

وأضافت إيمان شاكر خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن درجات الحرارة بالقاهرة 36  درجة، ومابين 39 إلى 40 درجة مئوية على جنوب البلاد، موضحة أن هذا الارتفاع الطفيف مؤقت فى درجات الحرارة، ولكنها ستعود لمعدلاتها الطبيعية غدا لهذا الوقت من العام.

 

وتابعت أن نسب الرطوبة لا يوجد بها اختلاف ولازالت فى المعدلات الطبيعية لهذا الوقت من العام، ولكن تم البدء بالشعور لوجود فرص أمطار على بعض المناطق من السواحل الشمالية، حيث أنه مستمرة بالأيام القادمة وستمتد من بعض المناطق بالإسكندرية وبعض مناطق من شمال الوجه البحري.

 

وأشارت إلى أن فرص سقوط الأمطار مستمر حتى يوم الأربعاء القادم، مما يعني البدء فى التأثر بالمنخفضات الجوية فى طبقات الجو العليا.

فرص سقوط الأمطار الأرصاد الجوية درجات الحرارة درجات الحرارة بالقاهرة المعدلات الطبيعية شمال الوجه البحري

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